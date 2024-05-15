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梅姨、畢諾許就在眼前 吳可熙2登坎城紅毯超美亮相

記者黃保慧／即時報導
吳可熙受邀出席第77屆坎城影展開幕紅毯。圖／CAA提供
吳可熙受邀出席第77屆坎城影展開幕紅毯。圖／CAA提供

吳可熙近日主演全新美國電影「藍色太陽宮」入選2024年第77屆坎城影展「國際影評人週」競賽片，14日受邀出席影展官方開幕紅毯。開幕式另一個看點是梅莉史翠普（梅姨）接受坎城影展頒發象徵終身成就獎的「榮譽金棕櫚獎」，由大滿貫影后茱麗葉畢諾許擔任引言人，在場的吳可熙也被兩人的話語鼓舞到，直說：「我心中想著還有什麼夢想沒完成，應該要更加瘋狂地去實踐下去了！」

吳可熙第2次赴坎城，經歷疫情之後再度回到這裡，她覺得一切似曾相識，這次讓她印象深刻的是畢諾許在引言中提及梅姨「創造了很多經典、引領我們前進的女性電影形象」，而梅姨則是幽默自嘲「像是看見自己由年輕變老的過程」，並笑稱自己曾經不相信母親告訴她「時間會過得非常快」，現在才發現「真的很快」，鼓勵大家勇於實踐夢想。

在坎城影展開幕紅毯上，吳可熙揮別傳統常見的長襬裙禮服，選擇短禮服，大方展露性感肩膀及細長雙腿，衣服上的粉色、橘色撞色亮片設計相當耀眼。

吳可熙主演的美國電影「藍色太陽宮」是美國華裔新銳導演曾佩裕的首部劇情長片，全片於紐約拍攝取景，她與金馬影帝李康生在片中飾演兩位生活在美國皇后區的華人，因一場死亡悲劇之中相遇，彼此互相陪伴發展出一段愛情故事。該片預計於法國時間5月19日於坎城影展世界首映。

吳可熙非常榮幸與開心帶著主演的美國電影「藍色太陽宮」回到坎城影展，並入圍「國際影...
吳可熙非常榮幸與開心帶著主演的美國電影「藍色太陽宮」回到坎城影展，並入圍「國際影評人週單元」競賽片。圖／CAA提供

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