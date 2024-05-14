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最令人失望女演員…陳喬恩慘收金掃帚

娛樂新聞組／即時報導
艾倫在「超能一家人」的表現被選為最令人失望男演員。（取材自微博）
艾倫在「超能一家人」的表現被選為最令人失望男演員。（取材自微博）

大陸第15屆金掃帚獎名單14日公布，陳喬恩因愛情電影「可不可以不要離開我」，被評選最令人失望女演員；「可不可以不要離開我」同時被選為最令人失望影片、最令人失望導演等。艾倫在「超能一家人」的表現，則被選為最令人失望男演員。

「金掃帚獎」是由「青年電影手冊」發起，被視為大陸電影的「金酸莓獎」，採網友初選和專家實名投票兩階段投票制，這次專家評審團由23人組成，採線上公布。陳喬恩近年作品並不多，

「可不可以不要離開我」是2023年情人節電影，描述4對情侶的愛情故事，當初並沒有做太多宣傳，賺一筆小情侶的錢就走；陳喬恩婚後幸福甜蜜，近年作品並不多，這部片算是默默仆街，金掃帚也沒有細說她拿獎理由

艾倫的「超能一家人」改編自俄羅斯電影「超能力家庭」，片中一家意外獲得超能力，有喜劇天王沈騰參演，行銷方式曾讓觀眾誤以為沈騰是男主角，結果戲份少得可憐；加上劇情荒謬不連貫，去年暑假才上檔就被罵上熱搜，爛得轟轟烈烈，艾倫在片中的表現，則被選為最令人失望男演員。

「金掃帚獎」獎歷年來只有王寶強親自上台領獎，當時他發表自我檢討的感言，「逆操作」意外獲得大眾的好感。

陳喬恩被「金掃帚獎」評選最令人失望女演員。（取材自微博）
陳喬恩被「金掃帚獎」評選最令人失望女演員。（取材自微博）

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