汪峰離婚章子怡7個月傳新戀情 女方被起底是百萬網紅
大陸52歲知名歌手汪峰去年與章子怡結束8年婚姻，日前他被拍到和兒女共度母親節，身邊竟有一名長髮女子相伴，疑似展開新戀情；該名女子身分也遭網友起底，為百萬知名網紅森林北（李巧）。
據陸媒報導，母親節當天汪峰帶著一雙兒女到餐廳用餐，被大陸狗仔捕捉身邊出現一名神秘女子，和女兒互動熱絡，看起來相當熟悉，疑似新歡；這名女子身分被網友起底，疑似是來自新疆的百萬抖音網紅森林北，據悉，森林北不僅擁有超高顏值及出眾氣質，自身經營的事業也相當成功。
綜合媒體報導，新疆出生的森林北是民宿文旅行業達人，曾花了225天自費走訪31個省的旅遊目的地和民宿，獨立完成「宿行中國」紀錄片，讓氣質出眾的她暴紅，去年還被聘為新疆旅遊協會的副秘書長。
森林北傳出是汪峰的緋聞女友，不少網友覺得，她在顏值、氣質方面，艷壓汪峰包括章子怡在內的四名前妻，也質疑汪峰到底有什麼魔力？「汪峰到底有什麼魔力」，也被刷上熱搜！
不過多數人不看好這段關係：「確實漂亮，可惜看男人的眼光，唉」、「不是吧，他為啥總能和美女發展出關係」、「離過那麼多次婚也有人願意要？不知道什麼心態」。
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