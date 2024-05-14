「捍衛戰士」38周年 阿湯謝影迷：沒你們就沒有這一天

湯姆克魯斯（右）和方基墨片中對手戲精彩。圖／摘自IG

時光飛逝，湯姆克魯斯 畢生代表作「捍衛戰士」上映已滿38周年，他特地在社群網站 發布昔日和導演東尼史考特工作時的舊照，也誠心感謝影迷：「如果沒有你們，就不會有『捍衛戰士日』。」

影片來源：YouTube Paramount Movies

每年的5月13日是所謂的「捍衛戰士日」，雖然片子正式在全美各地上映是5月16日，但首先發起者打錯日期，乾脆將錯就錯。湯姆克魯斯衷心感激粉絲一直以來的支持，38年之間他從青春偶像變成資深天王，依舊在全球各地享有高知名度，很少有人能達到此成就。

導演東尼史考特則已去世多年，沒能親自執導續集「捍衛戰士：獨行俠」，連片中和湯姆克魯斯亦敵亦友的方基墨，都因身體健康，除了重回「獨行俠」客串外，絕少幕前演出。無怪乎阿湯再重溫和東尼史考特、方基墨當年合照，心裡充滿感慨。

「捍衛戰士」是38年前美國最賣座的電影，36年後「捍衛戰士：獨行俠」才上映，但票房、口碑更勝上集。還會不會有第3集？影迷都在密切注意。