「捍衛戰士」38周年 阿湯謝影迷：沒你們就沒有這一天
時光飛逝，湯姆克魯斯畢生代表作「捍衛戰士」上映已滿38周年，他特地在社群網站發布昔日和導演東尼史考特工作時的舊照，也誠心感謝影迷：「如果沒有你們，就不會有『捍衛戰士日』。」
影片來源：YouTube Paramount Movies
每年的5月13日是所謂的「捍衛戰士日」，雖然片子正式在全美各地上映是5月16日，但首先發起者打錯日期，乾脆將錯就錯。湯姆克魯斯衷心感激粉絲一直以來的支持，38年之間他從青春偶像變成資深天王，依舊在全球各地享有高知名度，很少有人能達到此成就。
導演東尼史考特則已去世多年，沒能親自執導續集「捍衛戰士：獨行俠」，連片中和湯姆克魯斯亦敵亦友的方基墨，都因身體健康，除了重回「獨行俠」客串外，絕少幕前演出。無怪乎阿湯再重溫和東尼史考特、方基墨當年合照，心裡充滿感慨。
「捍衛戰士」是38年前美國最賣座的電影，36年後「捍衛戰士：獨行俠」才上映，但票房、口碑更勝上集。還會不會有第3集？影迷都在密切注意。
比「捍衛戰士」更早推出的「魔鬼終結者」、「比佛利山超級警探」、「魔鬼剋星」，今年是40周年。3月時「魔鬼剋星」已推出最新續集「冰天凍地」，全球票房近2億美元；7月初Netflix則要全球同步盛大推出「比佛利山超級警探：艾索·福里」，艾迪墨菲再度歸隊；唯獨「魔鬼終結者」系列，因之前幾部續集都不理想，女主角琳達漢彌頓已無心再拍。
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