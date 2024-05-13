4千萬人民幣沒還… 李亞鵬又爆欠薪10月 但他仍淡定做「這件事」

李亞鵬遭指控拖欠工資長達10個月、不給員工交社保。(取材自微博)

大陸男星李亞鵬又惹爭議了。這次，他被認識20多年的好友指控拖欠工資長達10個月、不給員工交社保。不過，當事人李亞鵬似乎未受爆料影響，淡定上線發布茶葉相關視頻，還說要在17日開直播賣貨，有網友吐槽，「這是欠錢欠出經驗了嗎」？

這次公開爆料的網友，是李亞鵬多年好友，據稱，他在2000年當雜誌主編時，認識了李亞鵬，他曾幫李亞鵬編過一本書，兩人成為朋友。2018年，李亞鵬邀他加入自己的網路公司，「他的抖音 帳號是我鼓動做的，最開始的團隊也是我找的我朋友，免費拍攝、剪輯、製作，開始直播賣貨賺錢了，就把人家換了」。

該網友並附上多張與李亞鵬的聊天紀錄截圖，指稱李亞鵬從2019年就開始欠員工薪水，甚至繳不出員工社保。網友也提到，自己幫李亞鵬墊了不少錢，但只要提到錢，對方都不回應；在2022年幫員工討要薪水後，李亞鵬也不再回覆他的訊息或電話。

該網友直言，他知道關於李亞鵬的事情太多，打算來開個系列，還問網友想了解什麼。

李亞鵬的欠債爆料，讓不少網友憤怒極了，「欠錢不還有臉繼續裝作沒事人一樣直播」、「提到還錢就選擇性失明？」還有人喊話李亞鵬趕緊把打工人的錢還了。

據了解，曾與天后王菲 有段婚姻的李亞鵬，2015年因投資 失利欠下巨債，被法院強制執行4000萬人民幣。還為此傳出，李亞鵬在直播中痛哭表示，已經還了10多年的債，但還是有未還完的債務。