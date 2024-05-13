我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：以TikTok為鑑 Temu經營重心由美國轉向歐洲

民調：民主黨聯邦參議員候選人在4大關鍵州領先

米可白「身染5病症」 等9年上外景節目紅眼眶吐心聲

記者陳慧貞／即時報導
米可白透露有5症狀纏身，參加綜藝節目錄影後一休息就累癱。(圖／摘自臉書)
米可白透露有5症狀纏身，參加綜藝節目錄影後一休息就累癱。(圖／摘自臉書)

38歲女星米可白早期以「葡萄姐姐」身分出道，近年來她轉戰戲劇圈表現亮眼，去年更以「牛車來去」勇奪金鐘獎最佳女配角，演技精湛備受肯定，但努力付出的背後卻苦嚐身體病痛代價，她近期受邀錄製外景節目，透露5症狀纏身，原本不敢參與外景節目，但參與節目錄影的幾天卻讓她相當感動，直言「好幾次都紅了眼眶～ 一起努力一次衝刺的感覺真好」。

米可白時隔9年參與綜藝節目「綜藝玩很大」錄影，此行飛往南韓釜山，5天的行程讓她一休息「骨頭都要散了」的狀態，她透露之前就有「頸椎退化脖子骨刺」、「腰椎退化」 、「心臟瓣膜脫垂」還有「暈眩症 」、「熱尋麻疹 」等症狀，因此一直不敢參與外景節目，「就怕自己身體撐不下去，表現不好」。

為此，米可白感謝經紀人幫她接下這次工作機會，正好讓她跑跑跳跳、操練一下。說起到釜山錄影過程，她感性地說：「幾天錄影下來真的好感動，好幾次都紅了眼眶～一起努力一次衝刺的感覺真好」，特別的是在自知表現不夠好，但製作團隊、隊友都讓她看到「原來我是能突破自己 ，我有無限的可能」，她笑稱接下來還將參加一個實境節目，忍不住苦笑自己再這樣操下去，「我真的可以報名鐵人三項，現在全身好結實～腿壯壯的、屁股翹翹的，連下顎線都出來打招呼。」

米可白轉戰戲劇表現亮眼。(圖／摘自臉書)
米可白轉戰戲劇表現亮眼。(圖／摘自臉書)

南韓

上一則

Energy20年前錄影畫面曝光 5人直言「滿恥的」

延伸閱讀

公衛官員：繼3月首例後 沙加緬度再出現麻疹病例

公衛官員：繼3月首例後 沙加緬度再出現麻疹病例
穿制服客串成人影片、伸手揉女網紅胸部 員警警徽露餡遭開除

穿制服客串成人影片、伸手揉女網紅胸部 員警警徽露餡遭開除
查北士科案 議會要約詢柯文哲、黃珊珊 蔣萬安：尊重

查北士科案 議會要約詢柯文哲、黃珊珊 蔣萬安：尊重
查北士科案 台北市議會要約詢柯文哲、黃珊珊

查北士科案 台北市議會要約詢柯文哲、黃珊珊

熱門新聞

宋慧喬擔任百想視后頒獎人，看起來心情不錯。圖／摘自JTBC

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

2024-05-07 08:39
梁朝偉（左一）、劉嘉玲（右一）和導演陳英雄、陳女燕溪夫妻檔在巴黎欣賞畢卡索名畫。（取材自微博）

劉嘉玲曬素顏日常…與梁朝偉巴黎街頭吃漢堡餵白鴿

2024-05-10 20:51
知名男演員林更新被證實考博。（取材自微博）

林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他

2024-05-11 07:30
鍾鎮濤（右）和長子鍾嘉浚最新合照引起網友不同觀感。圖／摘自IG

鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學

2024-05-05 10:56
陳百祥過去演「唐伯虎點秋香」，以諧星身份走紅。（取材自微博）

「唐伯虎點秋香」一戰成名 74歲港星自爆患「不治之症」

2024-05-08 08:00
BLACKPINK成員Jennie去年傳出入住首爾最貴住宅區漢南洞高級別墅區 UN Village。(圖／擷自instagram、翻攝自seoro architects)

Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光

2024-05-10 09:29

超人氣

更多 >
12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲

12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲
紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親

紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親
理財百科／29歲就財務自由 他分享5祕訣

理財百科／29歲就財務自由 他分享5祕訣
川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光

川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光
南加華人愛逛的商場 5蒙面歹徒持槍闖入瘋狂洗劫

南加華人愛逛的商場 5蒙面歹徒持槍闖入瘋狂洗劫