米可白「身染5病症」 等9年上外景節目紅眼眶吐心聲

米可白透露有5症狀纏身，參加綜藝節目錄影後一休息就累癱。(圖／摘自臉書)

38歲女星米可白早期以「葡萄姐姐」身分出道，近年來她轉戰戲劇圈表現亮眼，去年更以「牛車來去」勇奪金鐘獎最佳女配角，演技精湛備受肯定，但努力付出的背後卻苦嚐身體病痛代價，她近期受邀錄製外景節目，透露5症狀纏身，原本不敢參與外景節目，但參與節目錄影的幾天卻讓她相當感動，直言「好幾次都紅了眼眶～ 一起努力一次衝刺的感覺真好」。

米可白時隔9年參與綜藝節目「綜藝玩很大」錄影，此行飛往南韓 釜山，5天的行程讓她一休息「骨頭都要散了」的狀態，她透露之前就有「頸椎退化脖子骨刺」、「腰椎退化」 、「心臟瓣膜脫垂」還有「暈眩症 」、「熱尋麻疹 」等症狀，因此一直不敢參與外景節目，「就怕自己身體撐不下去，表現不好」。