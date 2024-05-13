米可白「身染5病症」 等9年上外景節目紅眼眶吐心聲
38歲女星米可白早期以「葡萄姐姐」身分出道，近年來她轉戰戲劇圈表現亮眼，去年更以「牛車來去」勇奪金鐘獎最佳女配角，演技精湛備受肯定，但努力付出的背後卻苦嚐身體病痛代價，她近期受邀錄製外景節目，透露5症狀纏身，原本不敢參與外景節目，但參與節目錄影的幾天卻讓她相當感動，直言「好幾次都紅了眼眶～ 一起努力一次衝刺的感覺真好」。
米可白時隔9年參與綜藝節目「綜藝玩很大」錄影，此行飛往南韓釜山，5天的行程讓她一休息「骨頭都要散了」的狀態，她透露之前就有「頸椎退化脖子骨刺」、「腰椎退化」 、「心臟瓣膜脫垂」還有「暈眩症 」、「熱尋麻疹 」等症狀，因此一直不敢參與外景節目，「就怕自己身體撐不下去，表現不好」。
為此，米可白感謝經紀人幫她接下這次工作機會，正好讓她跑跑跳跳、操練一下。說起到釜山錄影過程，她感性地說：「幾天錄影下來真的好感動，好幾次都紅了眼眶～一起努力一次衝刺的感覺真好」，特別的是在自知表現不夠好，但製作團隊、隊友都讓她看到「原來我是能突破自己 ，我有無限的可能」，她笑稱接下來還將參加一個實境節目，忍不住苦笑自己再這樣操下去，「我真的可以報名鐵人三項，現在全身好結實～腿壯壯的、屁股翹翹的，連下顎線都出來打招呼。」
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