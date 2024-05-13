Energy20年前錄影畫面曝光 5人直言「滿恥的」

Energy上「娛樂百分百」遊戲挑戰默契不佳，左起為Toro、牛奶、謝坤達、阿弟、張書偉。(圖／八大提供)

Energy日前上八大綜合台「娛樂百分百」，節目中曝光他們20年前來節目錄影的經典畫面，看到過去5人的造型及表演，坤達坦言心情複雜，他說：「很多畫面我們已經忘記，剛剛看完，覺得滿恥的、也很冏，只能說凡走過必留下痕跡。」

Energy新歌裡頭的「E16蹲」掀起話題，主持人黃偉晉、陳零九、賴晏駒現學現賣，只是才跳沒幾下，黃偉晉體力崩潰，大喊：「好累，我不行。」不禁好奇Energy在編「E16蹲」時，有考慮到大家膝蓋嗎？Toro直言：「編舞是牛奶 ，基本上他只會考 慮厲不厲害。」逗趣的是，牛奶構想舞步時是先讓Toro試跳，坤達開玩笑說：「意思就是，如果Toro都可以的話，我們其他人應該都可以。」被大家誤為是體能低標代表的Toro，為了證明自己，隨即在現場solo完美「E16蹲」。

此外，「娛樂百分百」找來FEniX、張語噥、林亭翰致敬Energy的經典作品 。FEniX精彩演出「放手（復合板）」舞蹈，讓Energy感到驚艷，更上場與FEniX同台飆舞。張語噥表演「多愛我一天」歌曲時，勾起黃偉晉演唱這首歌的回憶，他表示這首歌不僅是他喜愛的作品，以前參加高中歌唱比賽時，還因為演唱「多愛我一天」而成功入圍 總決賽。