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一輩子拍B級片 卻是傳奇導演和影帝恩師 羅傑柯曼去世

記者蘇詠智／即時報導
捧出一堆巨導的美國B級片之父羅傑柯曼，98歲去世。（美聯社資料照片）
捧出一堆巨導的美國B級片之父羅傑柯曼，98歲去世。（美聯社資料照片）

美國「B級片之父」羅傑柯曼在9日於加州聖塔莫尼卡家中去世，享耆壽98歲。在好萊塢有傳奇地位的他，雖非公認的藝術大師或是得獎名導，卻曾經以自己的電影公司先後拉拔了初出茅廬的傑克尼柯遜、勞勃狄尼洛等未來影帝，以及法蘭西斯柯波拉、馬丁史柯西斯、詹姆斯卡麥隆等重量級導演，2009年曾獲頒奧斯卡特別獎一座。

羅傑柯曼出生在底特律，少年時期全家搬到電影業的重鎮洛杉磯居住，自此著迷於這種藝術形式，雖然念的是工程，卻大半生都選擇拍電影，認為這是非常合理的結果。

他信奉快節奏、高娛樂性，就算要加入情色、暴力等「難登大雅之堂」的賣點，也不覺得不妥。

有趣的是，後來好幾位金獎名導，都是在他的電影公司旗下快速學習到拍攝娛樂影片的技巧，有如最好的「在職訓練班」，柯波拉和史柯西斯最初執導的電影，都是羅傑柯曼給他們機會；詹姆斯卡麥隆則是從他製作的「天河地獄門」裡擔任美術設計，練就出往後打造一堆外星怪物的本事。

他早年拍攝的黑白恐怖片「恐怖小店」，描述外星怪物以植物的模樣來到地球，被花店裡被欺負的店員誤以為是奇珍，最後竟演變成吞噬眾人的驚悚結果，傑克尼柯遜在片中還是小配角，多年後片子被改編為歌舞劇、重拍成「異形奇花」，傑克此時已經是拿過不只一座小金人的重量級影帝。

傑克尼柯遜年輕時在「恐怖小店」軋上一角。圖／摘自IMDb
傑克尼柯遜年輕時在「恐怖小店」軋上一角。圖／摘自IMDb

羅傑也曾經相中漫威漫畫的商業性，拍了B級版「驚奇4超人」，但因製作太粗疏，從未正式發行，多年來只以非正版影音產品形式地下流通，成為傳奇逸品。

「驚奇4超人」曾在1990年代被拍成B級片，但卻始終無法正式推出。圖／摘自IMD...
「驚奇4超人」曾在1990年代被拍成B級片，但卻始終無法正式推出。圖／摘自IMDb

「沈默的羔羊」奧斯卡名導強納森迪米早年也是在羅傑柯曼的電影公司拍片，念舊到在該片和後來的「費城」都找昔日的老闆羅傑回來客串。

羅傑也曾經受邀出席坎城影展閉幕典禮，看得出就算一輩子拍的片都不被認為很上流，在影壇極大影響力和地位，是備受尊崇的。

奧斯卡 加州 費城

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