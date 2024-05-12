抗癌女星兒時遭母遺棄 上門找媽遭回「忘了生過女兒」

唐玲抗癌多年堅強奮戰。圖／摘自臉書

台灣女星唐玲2019年罹患胃癌第4期，憑著一股對抗病魔的堅強毅力堅持至今，幾過積極治療後，目前身體已逐漸好轉。適逢母親節 ，12日她發文自曝兒時被母拋棄，沒有父母照顧的感傷過往，還透露長大後曾找過媽媽，沒想到對方卻早已忘了生過女兒，令她感慨「不是每個母愛都真偉大」。

母親節前幾天，唐玲就在臉書 發文「母親節快到了，我的感想只有一個字」，隨後標記「不爽」二字，看來那「一個字」是需要消音的字。而唐玲有這樣的心情，其來有自，她自曝兒時就沒有父母照顧，3歲時被送到寄養家庭，沒有父母的依靠，她不幸遭到暴力、體罰對待，童年陰影至今揮之不去，她說：「曾經我去找我的母親，她告訴我她沒有女兒，後來她才想起.....原來她已經把我忘記」。