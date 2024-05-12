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抗癌女星兒時遭母遺棄 上門找媽遭回「忘了生過女兒」

記者陳慧貞／即時報導
唐玲抗癌多年堅強奮戰。圖／摘自臉書
唐玲抗癌多年堅強奮戰。圖／摘自臉書

台灣女星唐玲2019年罹患胃癌第4期，憑著一股對抗病魔的堅強毅力堅持至今，幾過積極治療後，目前身體已逐漸好轉。適逢母親節，12日她發文自曝兒時被母拋棄，沒有父母照顧的感傷過往，還透露長大後曾找過媽媽，沒想到對方卻早已忘了生過女兒，令她感慨「不是每個母愛都真偉大」。

母親節前幾天，唐玲就在臉書發文「母親節快到了，我的感想只有一個字」，隨後標記「不爽」二字，看來那「一個字」是需要消音的字。而唐玲有這樣的心情，其來有自，她自曝兒時就沒有父母照顧，3歲時被送到寄養家庭，沒有父母的依靠，她不幸遭到暴力、體罰對待，童年陰影至今揮之不去，她說：「曾經我去找我的母親，她告訴我她沒有女兒，後來她才想起.....原來她已經把我忘記」。

每逢母親節，唐玲總會想起這些傷心過往，勾動內心深處的傷疤，當眾人歌唱偉大的母親，祝賀「母親節快樂」，她也花了很長時間調適，卻始終無法覺得高興，她自嘲，因為有過被母親遺棄的經歷，讓她這輩子不會成為「媽寶」，也讓她養成在外不隨意闖禍、遇事忍氣吞聲的性格，「因為若是受委屈，也無法哭著回去找媽媽」，因此在母親節這一天，她發文鼓勵「沒有好媽媽的自己要快樂」。

唐玲兒時遭母拋棄，每逢母親節只有感傷。圖／摘自臉書
唐玲兒時遭母拋棄，每逢母親節只有感傷。圖／摘自臉書

母親節 臉書

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