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班珍婚又被唱衰 珍妮佛事業低潮打腫臉充胖子護面子？

記者蘇詠智／即時報導
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲傳婚姻危機加劇。（路透資料照片）
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲傳婚姻危機加劇。（路透資料照片）

性感拉丁女王珍妮佛洛佩茲被傳即將展開的巡迴演出票房太不如預期，主辦單位在計畫趕快取消，免得傷害更大。但她的人員否認有此事，強調某些場次門票賣得很好，她迫不及待想上台表演。

珍妮佛洛佩茲近日在號稱「時尚界奧斯卡」的紐約大都會藝術博物館慈善晚宴穿上性感的鏤空透視禮服出席，但身旁已經不見另一半班艾佛列克的身影，原來班在忙著拍「會計師2」，會有一段時間不能陪著她。

歐美八卦小報報導，他簡直像窒息好一陣子的人呼吸到自由空氣那麼開心。珍妮佛向來是個控制狂，把班嚴格管制到只能聽她擺布，可是兩人又都是獅子座，隨便吵吵就動怒，過了新婚蜜月期後，裂縫不斷擴大。

而熱中工作的珍妮佛，自己砸了快2000萬美元做新專輯還搭配出了紀錄電影在亞馬遜Prime Video上架，評論卻不如她預期，出師不利，連帶最新巡演買氣低迷不振。八卦刊物落井下石：「她只能怪自己，她總是把自己包裝得像在完美世界裡，可是觀眾知道她的控制狂本性，覺得她太假，根本不想要，她還是堅持不出來看看真實的世界是什麼樣子。」

珍妮佛洛佩茲秀性感丰采也不太救得了巡演票房。（路透資料照片）
珍妮佛洛佩茲秀性感丰采也不太救得了巡演票房。（路透資料照片）

珍妮佛洛佩茲 大都會 班艾佛列克

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