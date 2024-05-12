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李連杰罕見曬夫妻合影 62歲利智近況曝光…網驚呼：認不出

娛樂新聞組／即時報導
李連杰(左)相隔4年曬出與老婆利智的合照。（取材自Instagram）
李連杰(左)相隔4年曬出與老婆利智的合照。（取材自Instagram）

性感女星利智自從20多年前嫁給武打巨星李連杰後，幾乎淡出演藝圈，當起全職家庭主婦，鮮少公開露面。近日，李連杰罕見在社交平台公開兩人合照，只見62歲的利智消瘦不少，讓不少網友驚呼：不說是利智還真認不出來。

身材姣好的利智曾是當年的亞姐冠軍，外型出色的她，曾被作家倪匡讚為「五十年難得一見的美女」。1999年，利智和李連杰結婚，之後生下兩個女兒，她從此專心在家相夫教子，獨留李連杰繼續在電影圈打拚。但很多粉絲都對當年風情萬種的利智念念不忘。

近日，李連杰被發現帶著妻女到尼泊爾禮佛，久未公開露臉的利智程為網友關注焦點，只見她剪了一頭俐落短髮，戴著眼鏡，整個人瘦到下巴都尖了，讓不少網友一時認不出來，甚至懷疑那不是利智。「62歲利智近照」話題也隨之登上熱搜。

只見李連杰寫道，「January and February in Nepal」，原來這是他在今年1月、2月間在尼泊爾參拜的照片，據悉，這也是李連杰相隔4年再度於IG曬出與老婆的合照，兩人雖然打扮樸素，但恩愛如昔，羡煞不少網友。

李連杰

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