王菲上熱搜竟無關謝霆鋒…送「他」花籃並親筆提字 這位37歲男星紅了

王菲已經許久沒有公開露面。(取材自微博)

天后王菲 又上熱搜了，不過，這次不是因為王菲跟男友謝霆鋒 秀恩愛，而是為了一位37歲的男演員。這也引得不少網友好奇，對方究竟是何方神聖。

王菲近日為男演員尹昉送上話劇首演花藍，並疑似親筆寫下「尹昉，棒棒噠」，有網友說，「第一次見有明星因為個花籃上熱搜，不愧是王菲」、「因為王菲認識了尹昉」，還有人好奇，「王菲和尹昉兩人怎麼連在一起的？」更多網友關心的是，王菲哪時才要出來開演唱會。

也有人聚焦王菲賀卡上的字跡，大讚王菲字如其人，漂亮有個性，就算很久沒有見到王菲本人，但她的字卻讓人倍感親切。

舞者出身的尹昉曾演過不少影視劇。(取材自微博)

身為華語樂壇的傳奇人物，王菲雖然很久沒有出新歌、拍新戲，但她的一舉一動仍舊牽動粉絲的心，影響力依然不容小覷。

從王菲的稱讚可以看出，她對尹昉相當認可和支持，應該是非常好的朋友。但相對王菲的高知名度，尹昉對多數網友來說是比較陌生的。

據了解，舞者出身的尹昉因電影「藍色骨頭」入行，之後拍過「紅海行動」裡的狙擊手觀察員李懂、「飛馳人生」裡的領航員洪闊、「少年的你」裡的警察鄭易等，漸漸打開知名度。去年，他和羅晉、黃志忠合作歷史大戲「天下長河」，劇中治水天才陳潢顛沛的一生，讓很多觀眾看了為之動容。

尹昉和趙麗穎 合作的新戲「在人間」則在今年3月開機，該劇講述人格分裂的題材，尹昉的演技有望再次炸裂。