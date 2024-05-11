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裘莉被揭「禁止孩子和小布接觸」律師竟求小布放過她？

記者蘇詠智／即時報導
布裘婚變快滿8年，戰火愈燒愈烈。（路透資料照片）
布裘婚變快滿8年，戰火愈燒愈烈。（路透資料照片）

布裘婚變快滿8年，戰火不只沒有熄滅，還愈燒愈旺。近日歐美媒體報導布裘前保鑣東尼韋伯揭露裘莉曾經試圖要讓孩子們不去見布萊德彼特、不要和他說話，還透過助理警告他們這些保全人員：「敢去作證就準備被告。」翻轉了裘莉一直自己我標榜的「家暴受害者」和「維護孩子安全與權益」的形象。眼看各方再度質疑裘莉，她的律師保羅竟出怪招，稱裘莉期待能很快來到「小布終於決定放過她」的那一天，彷彿兩人離婚戰無法早日和平結束，都是因為小布不肯讓裘莉有平靜的日子過。

這簡直和外界認知有180度轉變，明明是裘莉在法庭判布萊德彼特和她一起取得孩子的共同監護權後抵死不從、反控下此判決的法官和小布有利益糾葛，讓此判決被駁回，且又堅持要將FBI認定證據不足、撤案的「私人飛機家暴」事件再度鬧大，好把小布再次和「暴力」形象綁架在一起，到底誰才堅持不肯要另外一方好過，明眼人都看得出來。

在布裘婚變最初那幾年，裘莉取得小孩的完整監護權，布萊德彼特僅有探視權，她竟連小布的一些些權利都想破壞，至今包括3個年紀較大的養子女和他倆親生的龍鳳胎女兒薇薇安已被她洗腦成功、和父親切斷情分，只剩另2個布裘親生的喜蘿、納克斯還和爸爸很親。裘莉如果不是每次手段都既狠又不留情面，就不會激出小布的怒火，使出揭開她真面目的殺招，也真的怪不了別人。

裘莉的律師仍堅稱是前夫不放過她，才會繼續再打離婚戰。（路透資料照片）
裘莉的律師仍堅稱是前夫不放過她，才會繼續再打離婚戰。（路透資料照片）
布萊德彼特下重手要揭露前妻真面目。（路透資料照片）
布萊德彼特下重手要揭露前妻真面目。（路透資料照片）

裘莉 小布 布萊德彼特

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