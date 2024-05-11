裘莉被揭「禁止孩子和小布接觸」律師竟求小布放過她？

布裘婚變快滿8年，戰火愈燒愈烈。（路透資料照片）

布裘婚變快滿8年，戰火不只沒有熄滅，還愈燒愈旺。近日歐美媒體報導布裘前保鑣東尼韋伯揭露裘莉 曾經試圖要讓孩子們不去見布萊德彼特 、不要和他說話，還透過助理警告他們這些保全人員：「敢去作證就準備被告。」翻轉了裘莉一直自己我標榜的「家暴受害者」和「維護孩子安全與權益」的形象。眼看各方再度質疑裘莉，她的律師保羅竟出怪招，稱裘莉期待能很快來到「小布 終於決定放過她」的那一天，彷彿兩人離婚戰無法早日和平結束，都是因為小布不肯讓裘莉有平靜的日子過。

這簡直和外界認知有180度轉變，明明是裘莉在法庭判布萊德彼特和她一起取得孩子的共同監護權後抵死不從、反控下此判決的法官和小布有利益糾葛，讓此判決被駁回，且又堅持要將FBI認定證據不足、撤案的「私人飛機家暴」事件再度鬧大，好把小布再次和「暴力」形象綁架在一起，到底誰才堅持不肯要另外一方好過，明眼人都看得出來。