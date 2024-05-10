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現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普

娛樂新聞組／即時報導
馮德倫向川普發問，結果川普（左圖）不知如何回答，讓馮德倫（右圖）露出一副得意的微笑。（取材自IG）
馮德倫向川普發問，結果川普（左圖）不知如何回答，讓馮德倫（右圖）露出一副得意的微笑。（取材自IG）

現年49歲香港男神馮德倫日前受邀到美國參與Web3論壇，還到美國前總統川普（Donald Trump）的私人別墅參加晚宴，沒想到他竟把川普問倒了，對方還急忙請智囊團解圍。

馮德倫近年進軍國際，曾監製兼執導吳彥祖主演的美國AMC劇「荒原」（Into the Badlands），及執導Netflix劇「五行刺客」（Wu Assassins）前兩集，成為國際級影人。馮德倫早前積極投入元宇宙的應用，近日受邀到川普位在佛州海湖莊園的晚宴，他興奮地在社交平台貼出兩人同框照。

馮德倫還在上載身處川普私人別墅時拍下的影片，只見川普正在台上發言，坐在前排的他發問「Can we only use Bitcoin for purchase？（我們可以只用比特幣購物嗎？）」，沒想到川普需要求助旁邊「智囊團」，馮德倫隨後把鏡頭快速轉向自己，並露出得意的微笑。他還在影片下留言∶「受邀參加Donald Trump在Mar-a-Largo舉行的NFTs（非同質化代幣）收藏晚宴，我問了他一個需要幫助回答的問題」。

影片一出，網民紛紛大嘆：「WOW，導演SO COOL」、「讓美國變得偉大」、「我的天哪,你在另一個層次」。

正當馮德倫在美國出席晚宴，老婆舒淇也忙著在北京出席時尚品牌Bottega Veneta（BV）活動，身為代言人她穿著2024早秋系列成衣，濕髮搭配深V黑色洋裝，美豔中又透出些俏皮，網友大讚「舒淇48歲狀態好驚人」。

馮德倫受邀出席川普晚宴。（取材自IG）
馮德倫受邀出席川普晚宴。（取材自IG）

川普 佛州 香港

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