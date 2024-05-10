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小S女兒申請上美名校 王偉忠曝她激動「哭不停」

記者陳慧貞／即時報導
王偉忠出席舞台劇「謝謝大家收看」總彩排。記者沈昱嘉／攝影
王偉忠出席舞台劇「謝謝大家收看」總彩排。記者沈昱嘉／攝影

由王偉忠、于子育、郭子乾等攜手主演的舞台劇「謝謝大家收看」10日起展開台北、台中二度巡演，回顧40年電視圈經歷、綜藝節目興衰，郭子乾爆料，以為王偉忠的生活一定很有趣，這次將他不為人知的親情愛情友情都搬上舞台，郭子乾開玩笑：「原來我們偉忠哥有這麼多『不堪回首』的往事！」于子育則覺得每次演出都像夢一場，十分珍惜。

「謝謝大家收看」描述王偉忠當年帶著全家積蓄與夢想，上台北闖蕩電視圈的歷程與心情，這也將是他這個「影視老兵」最後一次主演舞台劇，66歲的他在拿了敬老卡後，回顧自己一路走來的人生，感觸良多。

提及張小燕受子弟兵黃子佼捲性醜聞風波影響，儘管保持沉默卻也遭受池魚之殃，王偉忠坦言和張小燕有段時間沒聯絡了，上一次真正聚會還是在事件發生之前，當時有朋友詢問「小燕姐要不要再出來做點什麼」，他說：「小燕姐狀況還不錯嘛，很多聚會她也會參加，但是她都跟朋友講說她是真正退休了，所以很多事也不太管了，也不太回答什麼，就留給她空間吧」。

至於黃子佼捲性醜聞，購買、持有未成年少女不雅片，王偉忠以綜藝教父之姿看待後輩是否還有復出的可能？他認為：「他的人生還是要復出吧，不過，行業可能有很多選擇」，意指黃子佼應該轉行？王偉忠說：「這不是我們能做決定的，他該受的法律責任要承擔，而選擇這個行業的自由，卻不能用『法』來看。」，對於黃子佼不多加評論。

說起小Ｓ的大女兒錄取好幾所美國名校的消息，王偉忠笑說，小Ｓ打電話給他講這個好消息，他覺得小Ｓ的特色就是開心也哭、傷心也哭，做媳婦來說，在各方面其實保守，該做的就會做，女兒的優秀，當媽的自然覺得驕傲，王偉忠就逗她：「反正不管選哪所，女兒的學歷都比你高！」小Ｓ立刻破涕為笑。

黃子佼 台劇 退休

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