我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指收漲125點 連升8日 締造今年最佳單周走勢

假裝是愛爾蘭富二代、巨星閨蜜 女子行騙多年終被捕

放任韓韶禧對槓惠利？柳俊烈終於解釋了「又被罵爆」

記者李姿瑩／即時報導
柳俊烈終於現身回答感情問題。圖／摘自OSEN
柳俊烈終於現身回答感情問題。圖／摘自OSEN

柳俊烈10日出席Netflix新劇「The 8 Show」記者會，和千瑀嬉（千玗嬉）、朴正民等演員一起宣傳。這是柳俊烈走過感情風暴後首度對此進行解釋，韓媒火力全開猛攻，問他為何龜縮至今。

柳俊烈先前被爆出和韓韶禧交往，雙方認愛後卻遭柳俊烈前女友惠利一句「真有趣」，陷入疑似劈腿、無縫接軌等三角戀疑雲。韓韶禧不甘心被懷疑是第三者，直接對槓惠利、開戰酸民，最終選擇和柳俊烈分手。

柳俊烈放任前任和現任女友隔空大戰，韓媒直接問他分手後首次露面宣傳，會不會壓力山大？柳俊烈一臉無奈回答：「關於我私生活相關的話題，當時在社群網路上出現了各種文章，都非我本意。我覺得比起一一回應，保持沉默來承擔大家的批判才是最好的。」

此外，柳俊烈自稱是環保人士，代言綠色和平卻被抓包去美國打會破壞水土保持的高爾夫球，柳俊烈坦言回來後看了各界批評指教，這也成為了他好好反省的契機。而他提到這段時間是他「出道以來最煩惱、辛苦的時期」，其他私生活的事情，為了不造成其他人困擾，懇請媒體在個人訪談時再問。

他的回答立刻引發網路熱議，網友罵聲連連轟他沒擔當，因為個人私事模糊宣傳焦點，連累同劇演員的努力被忽視。

Netflix

上一則

張員瑛童年照曝光 表情、POSE到位 獲讚「天生偶像」

延伸閱讀

徹底決裂？ 韓韶禧、柳俊烈分手後新片也破局

徹底決裂？ 韓韶禧、柳俊烈分手後新片也破局
輿論壓垮戀情 韓韶禧戀情見光死 疑嗆柳俊烈閉嘴不談

輿論壓垮戀情 韓韶禧戀情見光死 疑嗆柳俊烈閉嘴不談
韓韶禧柳俊烈官宣分手 公司聲明：沒照顧好她

韓韶禧柳俊烈官宣分手 公司聲明：沒照顧好她
韓韶禧再嗆惠利「有什麼有趣」 怨柳俊烈沉默「感到鬱悶」

韓韶禧再嗆惠利「有什麼有趣」 怨柳俊烈沉默「感到鬱悶」

熱門新聞

余祥銓來錄影一臉無奈。(記者王聰賢／攝影)

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

2024-05-03 11:52
宋慧喬擔任百想視后頒獎人，看起來心情不錯。圖／摘自JTBC

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

2024-05-07 08:39
沈文程（左）在台北開唱，與新人歌手麗小花合唱情歌。(大大娛樂提供)

68歲沈文程找回40年前打工女孩 情牽忘年之交

2024-05-03 01:30
鍾鎮濤（右）和長子鍾嘉浚最新合照引起網友不同觀感。圖／摘自IG

鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學

2024-05-05 10:56
陳百祥過去演「唐伯虎點秋香」，以諧星身份走紅。（取材自微博）

「唐伯虎點秋香」一戰成名 74歲港星自爆患「不治之症」

2024-05-08 08:00
鄧超自爆被老婆孫儷趕出家門，讓不少網友好奇。(取材自微博)

模範夫妻翻車？鄧超被孫儷趕出家門 只因他做了「這件事」…

2024-05-04 21:34

超人氣

更多 >
華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走

華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走
4星座周末迎好運 巨蟹獲意外收入、他將完成不可能的任務

4星座周末迎好運 巨蟹獲意外收入、他將完成不可能的任務
郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤

郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤
中國無證客接受電視訪問：付5萬元偷渡來美 艱辛又危險

中國無證客接受電視訪問：付5萬元偷渡來美 艱辛又危險
走線激增 遣返非法中國移民 美中悄悄恢復合作

走線激增 遣返非法中國移民 美中悄悄恢復合作