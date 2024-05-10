好萊塢「不老玉女」無悔演戲40年 認有皺紋喊優雅老去

珍妮佛康納莉(右)與「大亨小傳」男星喬爾埃哲頓在科幻新作「人生複本」演夫妻，戲裡雖設定兩人年紀差不多，實際上男方比她小4歲。圖／APPLE TV+提供

53歲「不老玉女 」珍妮佛康納莉近期帶來科幻驚悚新作「人生複本」，與「大亨小傳」男星喬爾埃哲頓飾演夫妻，穿越不同多元宇宙，就只為了找回原本的生活，珍妮佛被問到若有平行世界的另一個自己，可能不會當演員，「我不知道還會做什麼職業，但我兒子常說我很會推理，也許我會是一個偵探吧」。

「人生複本」改編自同名暢銷小說，故事講述一對平凡夫妻因為被捲入時空旅行、平行世界，導致生活大亂，珍妮佛強調這是一個動人的愛情故事，「這對夫妻因為結婚多年已經失去熱情，但依舊想努力找到對方」。

提到婚姻，她與扮演漫威英雄「幻視」的保羅貝特尼結婚已有21年，共同養育2子1女，迄今感情仍無比甜蜜，每年情人節都會秀恩愛照，「不過我們都已經是爸媽啦，2個比較大的小孩都離家了，小女兒也要滿13歲了，等她長大後，我們可能會去做一些自己想做的事吧」，但她強調如果人生重來，也不會改變現在生活，「我有很美好的職業、家庭關係，對這一切真的非常感激」。

珍妮佛早從13歲就出道，以「魔王迷宮」的清純美麗造型走紅，而後更以「美麗境界」拿下奧斯卡 最佳女配角，畢竟從小就演戲，她坦言從未想過其他選擇，「我從10歲就開始工作，一開始確實是我媽媽的想法，我原本從沒計畫想要演戲，有點誤打誤撞啦」，只是她從影多年，依舊很開心自己選擇了演員生活，現今仍維持極佳狀態，2年前甚至還能與湯姆克魯斯 一同主演賣座大片「捍衛戰士2」，「其實能夠好好工作，能夠與我丈夫一起照顧小孩，就已經很棒了」。