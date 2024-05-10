我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物

FBI警告 詐騙者瞄準中國留學生作案

好萊塢「不老玉女」無悔演戲40年 認有皺紋喊優雅老去

記者陳建嘉／台北－洛杉磯連線專訪
珍妮佛康納莉(右)與「大亨小傳」男星喬爾埃哲頓在科幻新作「人生複本」演夫妻，戲裡雖設定兩人年紀差不多，實際上男方比她小4歲。圖／APPLE TV+提供
珍妮佛康納莉(右)與「大亨小傳」男星喬爾埃哲頓在科幻新作「人生複本」演夫妻，戲裡雖設定兩人年紀差不多，實際上男方比她小4歲。圖／APPLE TV+提供

53歲「不老玉女」珍妮佛康納莉近期帶來科幻驚悚新作「人生複本」，與「大亨小傳」男星喬爾埃哲頓飾演夫妻，穿越不同多元宇宙，就只為了找回原本的生活，珍妮佛被問到若有平行世界的另一個自己，可能不會當演員，「我不知道還會做什麼職業，但我兒子常說我很會推理，也許我會是一個偵探吧」。

「人生複本」改編自同名暢銷小說，故事講述一對平凡夫妻因為被捲入時空旅行、平行世界，導致生活大亂，珍妮佛強調這是一個動人的愛情故事，「這對夫妻因為結婚多年已經失去熱情，但依舊想努力找到對方」。

提到婚姻，她與扮演漫威英雄「幻視」的保羅貝特尼結婚已有21年，共同養育2子1女，迄今感情仍無比甜蜜，每年情人節都會秀恩愛照，「不過我們都已經是爸媽啦，2個比較大的小孩都離家了，小女兒也要滿13歲了，等她長大後，我們可能會去做一些自己想做的事吧」，但她強調如果人生重來，也不會改變現在生活，「我有很美好的職業、家庭關係，對這一切真的非常感激」。

珍妮佛早從13歲就出道，以「魔王迷宮」的清純美麗造型走紅，而後更以「美麗境界」拿下奧斯卡最佳女配角，畢竟從小就演戲，她坦言從未想過其他選擇，「我從10歲就開始工作，一開始確實是我媽媽的想法，我原本從沒計畫想要演戲，有點誤打誤撞啦」，只是她從影多年，依舊很開心自己選擇了演員生活，現今仍維持極佳狀態，2年前甚至還能與湯姆克魯斯一同主演賣座大片「捍衛戰士2」，「其實能夠好好工作，能夠與我丈夫一起照顧小孩，就已經很棒了」。

珍妮佛即便年過50依舊維持凍齡，但她從不會刻意迴避自己臉上的細紋、斑點，「就優雅老去吧，每個年紀都有每個年紀的美」。「人生複本」已於Apple TV+獨家上線中。

53歲珍妮佛康納莉從影滿40年，依舊被封為不老玉女。（歐新社）
53歲珍妮佛康納莉從影滿40年，依舊被封為不老玉女。（歐新社）
珍妮佛康納莉(右)與「幻視」保羅貝特尼結婚長達21年依舊感情甜蜜，今年2月還一起...
珍妮佛康納莉(右)與「幻視」保羅貝特尼結婚長達21年依舊感情甜蜜，今年2月還一起曬照慶祝情人節快樂。圖／摘自IG

玉女 湯姆克魯斯 奧斯卡

上一則

五月天香港演唱會找初心 回憶25年前巧遇劉德華

延伸閱讀

好萊塢重新擁抱男歡女愛 情慾片捲土重來

好萊塢重新擁抱男歡女愛 情慾片捲土重來
律師在麥當勞安撫生氣顧客遭槍殺身亡 親友感傷：他就是這麼善良的人

律師在麥當勞安撫生氣顧客遭槍殺身亡 親友感傷：他就是這麼善良的人
誰來救救布蘭妮？恐破產又誤交前科犯 「她」願伸援手

誰來救救布蘭妮？恐破產又誤交前科犯 「她」願伸援手
茱莉亞羅勃茲拒透露在哪醫美 珍妮佛安妮絲頓又妒又氣

茱莉亞羅勃茲拒透露在哪醫美 珍妮佛安妮絲頓又妒又氣

熱門新聞

余祥銓來錄影一臉無奈。(記者王聰賢／攝影)

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

2024-05-03 11:52
宋慧喬擔任百想視后頒獎人，看起來心情不錯。圖／摘自JTBC

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

2024-05-07 08:39
沈文程（左）在台北開唱，與新人歌手麗小花合唱情歌。(大大娛樂提供)

68歲沈文程找回40年前打工女孩 情牽忘年之交

2024-05-03 01:30
鍾鎮濤（右）和長子鍾嘉浚最新合照引起網友不同觀感。圖／摘自IG

鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學

2024-05-05 10:56
陳百祥過去演「唐伯虎點秋香」，以諧星身份走紅。（取材自微博）

「唐伯虎點秋香」一戰成名 74歲港星自爆患「不治之症」

2024-05-08 08:00
鄧超自爆被老婆孫儷趕出家門，讓不少網友好奇。(取材自微博)

模範夫妻翻車？鄧超被孫儷趕出家門 只因他做了「這件事」…

2024-05-04 21:34

超人氣

更多 >
「牠本來就沒人要」小狗被扔下車 心碎追車引熱議

「牠本來就沒人要」小狗被扔下車 心碎追車引熱議
華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走

華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走
「天上人間」前老闆覃輝獲刑7個月 判刑後被遞解出境

「天上人間」前老闆覃輝獲刑7個月 判刑後被遞解出境
4星座周末迎好運 巨蟹獲意外收入、他將完成不可能的任務

4星座周末迎好運 巨蟹獲意外收入、他將完成不可能的任務
世說新聞╱起底走線人公寓 1房12人 房東年入百萬

世說新聞╱起底走線人公寓 1房12人 房東年入百萬