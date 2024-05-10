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五月天香港演唱會找初心 回憶25年前巧遇劉德華

中央社台北10日電
樂團五月天近期在香港共舉辦7場「回到那一天」25週年巡迴演唱會，與歌迷立下5個約定，其中一個就是吃飯巧遇五月天就由五月天買單。（相信音樂提供）中央社
樂團五月天近期在香港共舉辦7場「回到那一天」25週年巡迴演唱會，與歌迷立下5個約定，其中一個就是吃飯巧遇五月天就由五月天買單。（相信音樂提供）中央社

樂團五月天結束在香港舉辦一連7場「回到那一天」25週年巡迴演唱會，五月天今天分享，回想25年前初次到香港開唱，在某個活動後台巧遇天王劉德華，只是當時五月天害羞地不敢過去打招呼。

五月天演唱會從4月30日起到5月8日，在香港一連開唱7場，相信音樂今天發布新聞稿表示，五月天帶領近14萬名粉絲「找回初心」，舞台上回想起初到香港開唱的情景，五月天在一間20人的小酒吧舉辦第1場演出。阿信透露，在一間茶餐廳遇到友善的店員，帶給他寫出歌曲「天使」靈感，更曾在某些活動場合的後台遇到天王劉德華，不過當時的五月天卻害羞地不敢過去打聲招呼。

相信音樂分享，如今25年後，五月天再次來到香港開唱，在這7夜，五月天和歌迷們歷經了一場雷暴雨下的「倔強」高歌、一場因受極端惡劣天氣及暴雨影響，導致部分舞台設施故障而延期的特別演出、和大家一同仰望星光下歡唱「笑忘歌」，最後五月天跟歌迷立下5個約定。

阿信也說，以前在香港Long stay時候，常讓巧遇的歌迷買單；為回饋歌迷，五月天5條約定的第1條就是「因為經常的街頭偶遇，所以五月天再請你們吃一餐」，其餘4個約定分別是，「五月天陪你唱過朝霞與星空」、「不止約到25歲，還要相約明年」、「相約跳到80歲」、「約定不變，五月天是怪獸、石頭、冠佑、瑪莎、阿信和你」，由衷感謝粉絲的支持。

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