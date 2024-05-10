出戰「披荊斬棘的哥哥」？楊祐寧超真實反應曝光

楊祐寧出席家電活動。圖／Dyson提供

楊祐寧今(10日)出席代言家電活動，母親節 將至，他表示和家人過完母親節後，就要飛往中國拍戲，難得和妻女一分開就是3個月，他苦嘆孩子們對於爸爸不在身邊似乎很開心，笑說：「因為沒人管。」，被問到是否有意願參加競演真人秀「披荊斬棘的哥哥」？他超真實反應，令在場人笑翻。

每年母親節，楊祐寧固定模式是請媽媽、姐姐、岳母、老婆等家人全部聚在一起吃飯，之前傳出爸爸開設的餐廳「元鍋」因法規問題被迫熄燈，還傳爸爸對外聲稱兒子每個月會給5萬人民幣(約6920美元)的孝親費，被問此題，楊祐寧笑噴：「我爸說的話，信三成就好，聽聽就好。」，笑說：「我爸爸個性活潑愛交朋友，所以我覺得他是一個比我更需要舞台的人，『元鍋』就是是他的舞台。」，楊祐寧當然希望獨門的好味道能延續，但還是要找個合適的店面比較重要，並稱目前新的店面不急，等整理好再宣布。

提到好友楊謹華參加中國綜藝節目「乘風破浪的姐姐2024」(「浪姐5」)，楊祐寧先是讚美好友一番：「讚啊，厲害啊」，但又說不說哪裡「厲害」，最後擠出「歌喉比我好」，他認為參加節目的目的是「挑戰」，稱讚楊謹華是非常專業的演員，「但要跟專業歌手比，確實比較辛苦，她有勇氣挑戰自己，是該被看見」，但楊祐寧被問到是否有意願參加「披荊斬棘的哥哥」？他瞬間面露驚恐：「我真的不敢，各方面都不敢，不可能要我來一個Breaking（地板動作）吧，現在年紀都有了！」，對於競演真人秀相當抗拒。