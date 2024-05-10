湯姆克魯斯被批整過度臉垮掉 美魔女反嗆無整形遭霸凌

湯姆克魯斯近年來長得和過去有明顯差別。（路透資料照片）

一日是俊男美女，一輩子都不願容顏衰老鬆垮？過往演藝界不乏進行醫美來抓住青春尾巴的例子，近來即將在7月滿62歲的湯姆克魯斯 ，以及快51歲的凱特 貝琴薩，都被稱「整形過度」，然而兩人的反應卻有天壤之別。

湯姆克魯斯這陣子還在倫敦忙著拍攝「不可能的任務8」，但被狗仔拍到臉部五官明顯又跟幾年前很不一樣，專門報導名流八卦的「國家詢問報」直接在封面標題打上「湯姆克魯斯的臉垮了」，稱他因為醫美手術動得太多，把整張臉給弄得皮塌肉陷，讓人看了感覺更不對勁。

「國家詢問報」封面直接在標題打上「湯姆克魯斯的臉垮了」（左上）。圖／摘自National Enquirer

「國家詢問報」揭露湯姆克魯斯由於臉部填充物流失，整張臉開始垮下來，他想再動手術挽救局面，身旁人們卻求他不要再在臉上開刀，勸他接受人到了一定年紀外表就是會變老，與其弄到很不自然，不如優雅老去，可惜他的心意很難因大家勸說而變卦，他也不回應是否真的多次「修修臉」。

英倫「美魔女」凱特貝琴薩可就完全不一樣，她早先為了不明原因進醫院了一段時間，近日才又出來跑活動，各方稱她是去整形，她堅稱臉上從未動過手腳，砲轟根本是霸凌，而且這種「陰謀論」已經講太多到令人很厭倦。

凱特貝琴薩完全否認有整形。圖／摘自IG

她最氣的是大家以為她怕老，但其實她的父親才31歲就心臟病 發作早逝，她這輩子最怕跟父親走上同樣的命運，要變老反而並不令她恐懼。