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卡蒂B Met Gala受訪忘記設計師名字 只記得「是亞裔」

世界新聞網何卓賢／即時報導
說唱歌手卡蒂B的Met Gala長袍由中國設計師李森森打造。(路透)
說唱歌手卡蒂B的Met Gala長袍由中國設計師李森森打造。(路透)

本周的Met Gala群星爭艷，特別是女明星的「戰袍」一件更比一件亮眼，其中說唱歌手卡蒂B(Cardi B)的超大型黑色長裙更是超級吸睛，現場大概7名工作人員幫她牽裙擺，誰知在現場受訪時有人問及她裙子的設計師，她卻忘記對方大名，只說「是亞裔」便打發過去。

卡蒂B當晚的裙子十分驚艷，黑色的紗裙不僅顯身材，裙擺更是360全方位延伸，她的頭飾和首飾也讓她整體打扮更為出眾。在現場接受YouTube紅人艾瑪·張伯倫 (Emma Chamberlain)訪問時，卡蒂B卻忘記了該條長裙設計師的名字，只記得對方是亞裔面孔，並回答說「是亞裔什麼的(Asian and everything)。」

其實，這條亮眼黑色長袍的設計師是來自中國的服裝設計師李森森(Sensen Lii)，他是中國服裝品牌Windowsen的創始人，在中國頗有名氣，常常跟中國名人合作，包括鄭秀文、李宇春、周迅等。

卡蒂B的回答在網路上引起了不少反彈，X上有人稱她「不尊重人」。

時尚雜誌Vogue的前董事總經理吉爾伯特·謝赫(Gilbert Cheah)就在Instagram上一條卡蒂B的影片底下評論說，「這條裙子的設計師是李森森，中國人。這條裙子花了兩個月製作。我個人認為這條裙子很無聊，也跟主題不符，但是既然她選擇了，至少應該記得他的名字，而不是只記得他是亞裔吧。」

網路輿論發酵一段時間之後，卡蒂B親自進行自我辯解，解釋說當時她的腦袋很亂，不想要「冒犯」任何人，不希望讀不對設計師的「複雜的」名字才選擇這樣說；說設計師是亞裔，是因為她不知道設計師的國籍。

卡蒂B之後還繼續在Instagram感謝了Windowsen的所有員工以及設計師李森森，「我選擇了你是因為你才華出眾，你讓Met Gala成為了我難以忘記的一晚。」

亞裔 Met Gala 周迅

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