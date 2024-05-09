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還沒結束…唐綺陽：#MeToo 6月將再震撼台灣演藝圈

記者葉君遠／專訪
唐綺陽預言，6月演藝圈還會有一波震憾。記者吳致碩／攝影
唐綺陽預言，6月演藝圈還會有一波震憾。記者吳致碩／攝影

台灣演藝圈從去年6月爆發#MeToo事件，將近1年清洗，風波看似平息，但國師唐綺陽搖頭說，還沒，下一波是6月，而且要到2026年才會完全結束。

震憾演藝圈的#MeToo風波餘波盪漾至今，黃子佼事件近來已漸漸淡化，不過陽光沒照過的地方仍蠢蠢欲動，有些爆料才剛剛冒出頭來。唐綺陽認為，沒解決的事能量還在，接下來必定繼續發生，「怎麼會只有第一波？6月中下旬還會有，裡面會有大咖，是大家注目、認識的人，如果不知名，事件就不會鬧很大，大家屆時等著看」。

她過去受眼疾所苦，甚至影響多年出書進度，最近終於下決心去開刀處理，「我有7個症狀併發，包括白內障、青光眼等等，左眼飛蚊症已修復，右眼的飛蚊症靠近血管，暫時無法處理，整個治療過程要耗時1、2年，現在只進行到4分之1」。

她的眼疾造成很多字看不清楚，原因很多，其中主要是職業傷害，「我工作需要長年面對強光，直播、錄影等等，這都極為傷眼，所以療程會拖很久，我想說，雖然科技發達，很多狀況都可以靠醫療調整，但小孩子還是先好好保護眼睛，我30多歲才有3C產品，而小朋友從小就接觸，所以要特別小心」。

今年上半年即將走完，她認為該發生的變局已發生了，至於下半年，「星象上變數很大，木星走到雙子，就是一個雙的概念，每個人都要面臨十字路口兩種選擇，加上雙子的木星還和雙魚的土星有一個90度，於是變成4種選擇，這跟上半年不一樣，另一件事，要注意騙子很多，大家要更警覺，不要相信任何運氣」。

唐綺陽最近開刀，治療多年眼疾。記者吳致碩／攝影
唐綺陽最近開刀，治療多年眼疾。記者吳致碩／攝影

黃子佼

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