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被陳鑒花光近百萬遺產 他曝余苑綺連25美元鞋都捨不得買

記者林怡秀／即時報導
余苑綺雖出身富裕家庭，個性卻相當節儉。圖／鴻凱娛樂提供
余苑綺雖出身富裕家庭，個性卻相當節儉。圖／鴻凱娛樂提供

余苑綺2年前癌逝，老公陳鑒因涉嫌詐欺遭到警方逮捕收押，即將成為階下囚，今傳出余苑綺身後留下的3千萬（約93萬美元）遺產也被陳鑒揮霍殆盡，所以陳鑒才會動歪腦筋走上詐騙一途，對此，余家兩老余天和李亞萍手機未接，沒有回應，而余苑綺經紀人閃亮亮表示，關於遺產這樣私人的事情他並不清楚，不過余苑綺生前確實很節省，個性十分樸實。

閃亮亮回憶，當年余苑綺剛出道，收入還不穩定，有天陪她逛街她看上一雙鞋，但她覺得太貴，遲遲不敢出手，「那雙鞋我記得是800塊（約25美元），老闆說可以減10塊賣她790，我還陪她演戲給老闆看，說這樣還是有點貴再來看看，結果我陪她在東區那家店附近繞了3圈，最後老闆說好啦少算妳100塊，最後她花700塊買到很開心。」

雖然余家家境不差，但余苑綺花錢從來不會大手大腳，閃亮亮說「有時錄完影約她吃飯，她都會說家裡有煮，她要回家吃，連上節目要穿的小禮服，她都是穿姊姊余筱萍的衣服，因為她覺得只有上通告會穿，還要花錢買很浪費。」她的節省連李亞萍都看不下去，有次忍不住唸她「這衣服妳上節目都穿好幾次了，能不能換別件」，也難怪她能存下千萬遺產。

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