曾因刺青拖累劇組 「世一美」NANA曬近照 刺青消失9成

曾獲得「世界第一美」封號的南韓 女星NANA（林珍娜）去年在拍攝《假面女郎》時因心理出現狀況因此靠刺青宣洩，據悉當時她是在沒有跟劇組告知的情況下去刺青，因此也讓後製工作變得繁重。距離她首次秀刺青亮相已過去半年，在媽媽的拜託下NANA也答應去除刺青，日前她在IG分享近照時可以看見刺青去除已達九成，往日乾淨白皙的肌膚又再次重見天日。

NANA過去曾在拍攝《假面女郎》到一半時沒告知劇組便跑去刺青，讓劇組怒批她自私。而當時NANA以全身刺青亮相時，因為大部分刺青都像是隨興塗鴉，讓粉絲、網友們直呼看不懂。而NANA之後在《趙賢雅的週四晚》時透露當時的心理狀況不是很好，只能靠著刺青宣洩情緒。

當時她有徵求媽媽同意完成刺青，之後媽媽說「想看到乾乾淨淨的身體」為由拜託她去除刺青時，NANA也一口答應，事後她也坦言用此方法排除心理情緒很傻，目前已開始去除工作。