轉移陣地？ 范冰冰被爆進駐半山豪宅 成「新香港人」

范冰冰日前盛裝出席香港慈善晚會。(取材自微博)

大陸知名女星范冰冰 2018年捲入稅務風波，演藝事業一落千丈，被娛樂圈封殺至今。近年，范冰冰將重心轉往海外發展，近日更是頻頻現身香港 ，出席大型晚宴、慈善晚會等，有消息指出，范冰冰已正式進駐半山豪宅，定居香港。

香港01報導，范冰冰定居香港其實有跡可尋，去年開始她就經常被捕獲出現在香港街頭，今年年初她又與父母一同在遊艇上欣賞維港夜景共度除夕，還曾被拍到現身Outlet掃貨。不久前更為香港亞洲電影大獎擔任嘉賓。

就連緋聞新對象，也被傳是在香港做生意的中國富商，兩人還曾被爆到香港跨年約會。

不僅如此，范冰冰更成功打入香港上流圈，與不少名媛建立關係，其中包括富商劉鑾雄太太甘比（陳凱韻），二人不時相約聚餐，范冰冰更曾PO文，「我的香港閨密，哈哈，女孩子之間總有太多聊不完的話題，吃吃喝喝，無憂無慮，真好！每一次見面都那麼開心，等你來呀！」

日前，范冰冰又到呂良偉豪宅作客，和呂良偉百億身價老婆楊小娟合影，據悉，楊小娟在香港人脈廣闊，與關之琳、劉嘉玲和甄子丹 都是好友。不僅如此，范冰冰最近也與名媛謝玲玲聚餐，可說是已建立起相當人脈。