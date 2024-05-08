支持挺巴學運 說唱歌手Macklemore突發新歌譴責政府

美國說唱歌手麥可莫(Macklemore)通過一首新歌發聲，公開支持全美各地的挺巴學生運動示威者。(截取自Macklemore YouTube)

在大多數名人選擇對巴以關係以及大學校園挺巴學運保持沉默時，美國說唱歌手麥可莫(Macklemore)通過一首新歌發聲，公開支持全美各地的挺巴學生運動示威者，還在歌曲中提及他在11月不會投票給拜登 。

這首在本周一發布的新歌叫做「辛德樓(Hind's Hall)」。哥大校園中，原來叫漢彌爾頓樓的教學樓，為了紀念近期在以色列 的軍事報復行動中不幸身亡的加薩 女童辛德，而被暫時以她名字命名。

據CNN報導，麥可莫也是美國目前首位公開譴責美國政府對以色列的持續援助，以及公開支持學生要求校方由以色列相關公司撤資訴求的歌手。

麥可莫在歌詞裡提及，「問題不在示威，問題在示威原因上，這跟我們國家支持的價值不一樣。」他還呼應了許多挺巴學生的訴求，認為拜登政府持續支持以色列，因此今年大選時不會給他投票；他還對校方允許警察進入校園逮捕示威者的行為表示譴責。

麥可莫通過歌曲呼籲聽眾、官員、校方和其他音樂人，如果尚未對加薩人民遭到的迫害發出譴責，何不嘗試感同身受一下戰爭的苦果，想想自戰爭開始那1萬3800個犧牲的加薩兒童，「如果你在加薩？如果那些是你的孩子？如果西方世界假裝你並不存在？你會怎麼做？」

麥可莫自以哈戰爭開始就公開譴責以軍對加薩人民的迫害，從積極在社群媒體平台發聲，到親自現身示威遊行現場。麥可莫一直以來積極對公共議題發聲，在2012年，她提倡性少數群體平權和支持同性婚姻的歌曲「Same Love」提名葛萊美；2016年，他參與了歌曲「FDT, Pt. 2」的混音版本，這首歌名意指「去你媽的川普」。