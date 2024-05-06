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王家衛「沒戴墨鏡」嫩照曝光… 多年習慣原來藏著浪漫故事

娛樂新聞組／即時報導
40年前王家衛曾客串演出電影「伊人再見 」，被指相當帥氣。（電影截圖）
40年前王家衛曾客串演出電影「伊人再見 」，被指相當帥氣。（電影截圖）

香港大導演王家衛出席公開活動時，一向戴著墨鏡，時間久了，儼然成為他的標誌。近日，有網友在社交平台曬出王家衛20歲時的照片，不少網友驚呼：第一次看到大導演的廬山真面目。

舊照中可見，王家衛穿著襯衫、長褲，還戴著眼鏡，相當文青，而他手持的是一部早已停產的全機械相機。不少網友看了紛紛表示，「第一次看到王家衛的眼睛啊」、「挺帥的，當演員也OK」、「王家衛的獨特魅力，無需墨鏡的掩飾」。

其實，王家衛入行後曾客串演出幾部電影，戲中都沒有戴太陽眼鏡，有人看過他演出的畫面，形容王導年輕時的樣子有幾分似黎明。

多年來，王家衛只要公開露臉，就一定戴著墨鏡，圈內關於他戴墨鏡的原因很多，包括：想打造個人風格、墨鏡可以阻隔演員看到自己的眼神、模仿偶像森田芳光等，但目前最官方的說法是王家衛受訪時談到，只是因為眼睛覺得累，在拍電影時會流眼淚，戴上墨鏡就不會了，後來也就習慣開工就戴墨鏡，像是制服一樣，不開工就不戴。

其實，還有一個浪漫說法是，王家衛的妻子陳以勒和他第一次見面時，曾送他一副墨鏡，結婚前夕，陳以勒又送他一副墨鏡。因為王家衛常熬夜，眼睛不適應白天強光，陳以勒不想讓別人看到王家衛疲憊的眼睛，而王家衛也就一直戴著。

眾所周知，王家衛作品包括「墮落天使」、「春光乍洩」、「花樣年華」、「2046」、「一代宗師」等，以及今年年初的爆款電視劇「繁花」。王家衛的電影有著強烈個人風格，喜用緩慢的節奏，配以適當的音樂，帶出氣氛，攝影手法亦非常獨特，深受影迷喜愛。

20歲時的王家衛造型文青。(取材自微博)
20歲時的王家衛造型文青。(取材自微博)
王家衛出席公開活動時，一向戴著墨鏡。(中新社資料照片)
王家衛出席公開活動時，一向戴著墨鏡。(中新社資料照片)

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