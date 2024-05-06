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超好評「幕府將軍」強勢進軍艾美獎 不被看好贏舊版？

記者蘇詠智／即時報導
「幕府將軍」被看好強勢角逐艾美獎各項大獎。圖／摘自IMDb
「幕府將軍」被看好強勢角逐艾美獎各項大獎。圖／摘自IMDb

真田廣之領銜的迷你影集「幕府將軍」推出後備受好評，也成為歐美觀眾近期討論最熱烈的一齣戲，各方看好該劇有望強勢進軍電視節目最高榮譽「艾美獎」，不過1980年根據同一部小說改編的迷你影集，不僅開出超高收視、製造強大話題，也曾拿下艾美獎最佳迷你影集大獎，一般認為新版「幕府將軍」在艾美獎上不一定能贏舊版。

影片來源：YouTube FX Networks

新舊兩版「幕府將軍」雖然都是根據詹姆斯克拉威爾的原著改編，可是角度與手法大有不同，才剛完結的新版更有「日本大河劇」的味道，吸引了不少歷史迷的關注。而1980年在美國播映的舊版，則是因為當年鮮少有在全美黃金時段播映的日本主題戲劇，加上編導又刻意不在所有日本角色開口講日語對白時打上英文字幕，觀眾被迫和白人男主角一樣猜測他們講話的內容，反而更增加對男主角處境的認同感，意外收到奇效，不只收視轟動到全美數千萬人收看首播，也有人開始互相以日語問候早安，掀起1980年代美國的東洋熱。

因而1980年版「幕府將軍」獲得熱烈迴響，連在艾美獎都拿下14項提名，飾演白人男主角的李察張伯倫、扮演日本大將軍的三船敏郎、飾演通英語貴族夫人的島田陽子，分別入圍了迷你影集類的視帝視后。該劇的編劇、導演、攝影、剪輯、服裝設計等也都入圍，最後拿下最佳迷你影集等3座獎。

21世紀是電視影集的黃金年代，品質一流的好戲層出不窮，尤其在迷你影集的範疇更是強片如林，「幕府將軍」固然叫好，「無間警探：闇夜國度」、「化學課」、「馴鹿寶貝」、「冰血暴」等都被視為有厚望打進艾美獎入圍名單的強棒，「幕府將軍」並未一枝獨秀。

至於演員方面，接棒三船敏郎的真田廣之是最有機會獲得提名者，新生代白人男主角柯斯莫賈維斯名氣遠不及舊作的大牌李察張伯倫，角逐獎項的聲勢也明顯較弱，目前被預期有可能會成為視帝提名名單上的遺珠。新版的英語通譯貴族夫人澤井杏奈有機會擠上視后的入圍名單，但淺野忠信要擠入最佳男配角的入圍名單也還有點拚，機率並非十拿九穩。

1980年版「幕府將軍」曾獲艾美獎最佳迷你影集大獎。圖／摘自IMDb
1980年版「幕府將軍」曾獲艾美獎最佳迷你影集大獎。圖／摘自IMDb
真田廣之（左）與澤井杏奈都被看好以「幕府將軍」入圍艾美獎視帝、視后。圖／摘自IM...
真田廣之（左）與澤井杏奈都被看好以「幕府將軍」入圍艾美獎視帝、視后。圖／摘自IMDb
柯斯莫賈維斯在「幕府將軍」表現不差，但角逐艾美獎視帝的氣勢稍弱。圖／摘自IMDb
柯斯莫賈維斯在「幕府將軍」表現不差，但角逐艾美獎視帝的氣勢稍弱。圖／摘自IMDb

艾美獎 入圍 日本

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