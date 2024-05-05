「航海王」新田真劍佑 首度挑戰政治懸疑驚悚劇

新田真劍佑不停挑戰自我。圖／Disney+提供

新田真劍佑演出Disney +最新日劇 「那個叫貓頭鷹的男人」，挑戰日版「紙牌屋」。他在劇中和老練的政客父親較勁，想要從黑暗中實現光明正義，現實生活裡新田真劍佑也抱著相同信念：「與我飾演的大神龍一樣，我同樣也相信社會正義的存在。」

影片來源：YouTube Disney+

新田真劍佑在日本 曾有「國寶級帥哥」美譽，近年演出真人版「航海王」中索隆一角，更讓他躍升為國際男神。但他希望觀眾把目光放回他的演技，因此接拍「那個叫貓頭鷹的男人」，首度挑戰政治懸疑驚悚劇。他說：「我從來沒有拍攝過這樣的題材，所以我非常興奮。」

新田真劍佑表示，他詮釋的角色「大神龍」是一個追求真相與正義的人，「他是那種會主動幫助那些社會中需要幫助、卻沒有機會或資源的人」。為了心中那股正義的信念，不惜與父親抗衡，新田認為「其實大神龍跟他的父親對正義的理解非常不同，即便他們對事件的真相非常執著」。

雖然劇情題材沉重，但新田真劍佑沒有被影響心情，他承認在拍攝的過程中，「身體裡一定會有一部分住著你的角色」，「但我知道怎麼把工作跟生活分開，所以其實沒關係」。

他調適能力極佳，也希望台灣觀眾看完他第一次演出犯罪主題的影集，能感受到他的投入與用心。「那個叫貓頭鷹的男人」已在Disney+上架播出。