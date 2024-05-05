講四川話+雜技=過關？「新說唱2024」首集就爆爭議

熱狗搭張震嶽。iQIYI/愛奇藝國際版提供

由張震嶽、MC HotDog熱狗、范丞丞、謝帝、法老、大張偉、Tablo、楊和蘇KeyNG擔任明星製作人的「新說唱2024」，首播集在昨日(4)愛奇藝國際版上線。4組明星導師輪番上陣大秀舞台，其中張震嶽、熱狗舞台，反其道而行，唱了一首收錄在熱狗新專輯的歌曲「她的眼光」，張震嶽也為此苦練粵語，熱狗說：「我覺得唱這首歌就是希望大家這一路走來，堅持自己、做你自己。」

張震嶽和熱狗從2017年至今，多次參與「新說唱」系列節目，張震嶽對於這次再度擔任明星製作人，有感而發表示：「我是覺得可以再去見證，今年會有什麼樣子的新鮮血液，進來這個行業裡面。」熱狗也說：「其實參與了這麼多屆，看了這麼多年，真的對我來講，輸贏當然很重要，可是已經不是最重要的事情，我更想要去挖掘一些缺少機會的選手，我覺得他們的音樂真的很好、真的很棒，不一定適合比賽，可是他們的音樂，真的是值得被更多人所聽到。」

范丞丞和謝帝組成「默契搭擋」，並分享各自做明星製作人的準則，謝帝不希望辜負粉絲期待，只管做好自己。范丞丞在節目上坦言心情雖然開心，但也說：「同時很緊張又很激動。」在彩排的時候范丞丞說：「身歷其境來錄的時候，感覺這邊壓力好大，因為自己也是一直都很喜歡說唱，其實也做了不少歌，在音樂裡還是想展現出一個不同以往的我，然後讓大家看到我在一直努力地去做這件事情，去打破那些質疑。」

面對許多人的質疑，他直接寫在歌詞裡大聲唱出來：「我用事實證明我到底配不配，我那時候的節目拿我造勢，吊足所有人的胃，不想要話題嘛，來愛奇藝這次我再讓你火一回！」表演結束，他還在舞台上先禮後兵：「我想要跟後面3組明星製作人們說一聲對不起，《新說唱2024》的冠軍只會在我們組產生！」

火藥味持續瀰漫，法老、大張偉的組合把搖滾與新說唱結合，唱出一番新意，立刻讓選手們感到熱血沸騰，大張偉演出完本來要法老氣勢喊話，沒想到對方一開口竟說：「我們可以輸，但是楊和蘇一定不能贏，我們就是他最大的對手。」搞笑點起戰火，只是下了舞台就被楊和蘇熄滅火苗：「搞節目效果是吧！又不是我拿冠軍，我又不比賽了。」點出盲點，也讓法老笑出來。

Tablo、楊和蘇風格多變，他們的大秀舞台有氛圍有戰鬥力。曾是「中國新說唱2019」年度總冠軍和「中國說唱巔峰對決」冠軍組的楊和蘇，這次坐上明星製作人位子，他以過來人經驗分享：「如果你現在覺得不被認可，如果你現在覺得有人懷疑你，我完全懂，而且我覺得不用感到很沮喪，也不用很絕望，因為我也當過很多年選手，對於我來說，今年這個位置是很重要的，我是真的想通過我跟Tablo我們兩個人的努力還有判斷，讓最優秀的人能夠走到最後。」

首播節目中睽違4年的體育館阿卡貝拉海選重啟，所有選手分為四大組，其中Tablo、楊和蘇這組被分到最多參賽者，共126人平均每7人爭奪1條晉級項鍊，相當激烈，但比賽總是幾家歡樂幾家愁，有人質疑該組只要有四川話就會過關，但他們解釋考核標準是，「足不足夠自信，能不能讓我們感受到你的能量，然後在這個以外，你的技巧成不成熟」，而Tablo則說：「雖然沒有伴奏、沒有音樂，但是我們可以看到有沒有感染力。」

大張偉和法老這組海選也有人提出質疑，認為很多過關的選手加入吹笛子、跳舞、道具等，譁眾取寵，像是來耍雜技的而非說唱，但也有人認為，為說唱增添不少新火花，對此大張偉和法老一開始就表明考核標準是，「首先看基本的業務能力，說唱技巧、押韻、敘事能力、音樂性，然後在這4個基礎上如果只有這4個東西或者這4個東西不夠突出的話，我們一般也是不會選的」。大張偉簡潔有力說：「我希望能夠多發掘一些說唱的有趣。」

范丞丞和謝帝在受訪時排練了4種選擇默契，而他們的選擇按照標準穩定發揮。被選手認為最有資格審查實力的明星製作人熱夠、張震嶽組，這次考核重視文字，張震嶽說：「文字夠不夠細膩，字不用多，不用講廢話，但是你字字就是針在刺，我覺得那是最厲害的。」