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新版「白雪公主」瑞秋賽格勒23歲生日 稱度過艱難的一年

記者蘇詠智／即時報導
瑞秋賽格勒雖然數度失言，仍然頗受時尚界的寵愛。（路透資料照片）
瑞秋賽格勒雖然數度失言，仍然頗受時尚界的寵愛。（路透資料照片）

迪士尼真人版「白雪公主」女主角瑞秋賽格勒，出道雖然沒幾年，也迅速獲力捧走紅，但卻常引來網友圍剿，「招黑體質」相當明顯。她日前度過23歲生日，在社群網站上發布了圖文，稱自己走過艱難的一年，希望接下來能夠更少被痛恨、更不用在公眾場合擔心自己的人身安全，也期待外界更了解她，不難看出她就算已被攻擊到應該要很習慣，仍無法釋懷。

有拉丁血統的混血女孩瑞秋，由於年輕就有好歌喉，被史蒂芬史匹柏捧為新版「西城故事」女主角，還因此拿下金球獎最佳音樂或喜劇類影后，成為史上年紀最輕的大獎得主之一。可能由於太年輕就急速竄紅，瑞秋很敢講出內心真正的想法，幾乎沒在擔心會不會得罪人。

譬如她提到迪士尼的經典動畫版「白雪公主」，表示片子已經是1937年出品，也充滿那年代的價值觀，暗示片子很過時，還反嗆該片很在意公主的愛情，但卻是安排她跟一個有如變態跟蹤狂的王子配對，實在很詭異。

瑞秋賽格勒（中）主演真人版「白雪公主」，卻惹得動畫版粉絲不開心。圖／摘自IMDb
瑞秋賽格勒（中）主演真人版「白雪公主」，卻惹得動畫版粉絲不開心。圖／摘自IMDb

她很自豪自己主演的全新真人版，公主完全沒有在期待戀愛，而是想當一個領導者，也不用靠男性來拯救。這一番話惹得全球迪士尼迷暴怒，經典動畫版的導演之子也砲轟她，覺得她該道歉，她的「白雪公主」要到明年才會上映，各方已預期屆時恐怕難免再一次造成爭議。

而瑞秋賽格勒去年也在「沙贊！眾神之怒」飾演女主角之一，她卻稱那是因為在「西城故事」後她都沒什麼工作，她必須要趕快接到新的片子，彷彿要成為DC影視宇宙的一員充滿苦衷，也讓DC的粉絲很不開心。

瑞秋賽格勒時常因為公開發言的內容，引來各方圍剿。（路透資料照片）
瑞秋賽格勒時常因為公開發言的內容，引來各方圍剿。（路透資料照片）

好在她去年下半年主演的「飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌」票房開紅盤，電影公司有賺錢，讓她還能繼續成為時尚活動的寵兒。既然她已許下生日心願，外界也在看她是不是又會講錯什麼話，再招來批評。

迪士尼 社群網站 金球獎

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