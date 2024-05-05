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湯姆克魯斯顏值崩壞？粉絲懷疑「修修臉」五官快垮掉

記者蘇詠智／即時報導
湯姆克魯斯近日在倫敦拍攝「不可能的任務8」，臉部五官又明顯有變化。圖／達志影像
湯姆克魯斯近日在倫敦拍攝「不可能的任務8」，臉部五官又明顯有變化。圖／達志影像

即將在7月滿62歲的湯姆克魯斯，「不老」神話崩毀？近來他在倫敦忙著拍攝「不可能的任務8」，但狗仔照中他的臉部五官明顯又跟幾年前很不一樣，專門報導名流八卦的「國家詢問報」直接在封面標題打上「湯姆克魯斯的臉垮了」，稱他因為醫美手術動得太多，把整張臉給弄得皮塌肉陷，不但沒能永遠留住青春帥氣，反而更讓人看了害怕。

湯姆克魯斯曾在新冠肺炎疫情期間被拍到和養子在舊金山看棒球賽，臉部嚴重浮腫、帥氣面貌大變，一度讓廣大觀眾驚呼：「他的臉怎麼了？」可是後來他為「捍衛戰士：獨行俠」展開宣傳，樣子又回復以往那般英俊，外界推論他在球場上是因為手術動完、尚未消腫才會那麼可怕。他雖然年過60看來頂多才40幾，大家都心知肚明不是老天爺對他特別厚待，而是經過「修修臉」才有這種面貌，儘管他恐怕絕對不會承認有這回事。

然而手術動多了，遲早有後遺症，「國家詢問報」稱湯姆克魯斯現在的問題和前幾年相反，由於臉部的填充物流失，整張臉開始垮下來，讓他再一次變了模樣。他想要趕快再動手術挽救局面，身旁人們卻求他不要再在臉上開刀了，勸他接受人到了一定年紀外表就是會變老，愈想用醫美來改變，就會愈顯得很不自然，給人的觀感也不會好，還不如接受現實、優雅老去，可惜他的心意很難因大家勸說而變卦。

湯姆克魯斯幾年前演出「不可能的任務：全面瓦解」時，臉蛋英俊帥氣，一點都不像年過半...
湯姆克魯斯幾年前演出「不可能的任務：全面瓦解」時，臉蛋英俊帥氣，一點都不像年過半百。（路透資料照片）
「國家詢問報」最新一期封面直接在標題打上「湯姆克魯斯的臉垮了」（左上）。圖／摘自...
「國家詢問報」最新一期封面直接在標題打上「湯姆克魯斯的臉垮了」（左上）。圖／摘自National Enquirer

湯姆克魯斯 疫情 舊金山

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