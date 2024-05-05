湯姆克魯斯顏值崩壞？粉絲懷疑「修修臉」五官快垮掉

湯姆克魯斯近日在倫敦拍攝「不可能的任務8」，臉部五官又明顯有變化。圖／達志影像

即將在7月滿62歲的湯姆克魯斯 ，「不老」神話崩毀？近來他在倫敦忙著拍攝「不可能的任務8」，但狗仔照中他的臉部五官明顯又跟幾年前很不一樣，專門報導名流八卦的「國家詢問報」直接在封面標題打上「湯姆克魯斯的臉垮了」，稱他因為醫美手術動得太多，把整張臉給弄得皮塌肉陷，不但沒能永遠留住青春帥氣，反而更讓人看了害怕。

湯姆克魯斯曾在新冠肺炎疫情 期間被拍到和養子在舊金山 看棒球賽，臉部嚴重浮腫、帥氣面貌大變，一度讓廣大觀眾驚呼：「他的臉怎麼了？」可是後來他為「捍衛戰士：獨行俠」展開宣傳，樣子又回復以往那般英俊，外界推論他在球場上是因為手術動完、尚未消腫才會那麼可怕。他雖然年過60看來頂多才40幾，大家都心知肚明不是老天爺對他特別厚待，而是經過「修修臉」才有這種面貌，儘管他恐怕絕對不會承認有這回事。