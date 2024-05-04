五一檔最大黑馬…「末日狂花錢」4天票房破3.3億 他成「下一個沈騰」

「末日狂花錢」主演賈冰有望成下一個沈騰。(取材自微博)

隨著五一檔進入尾聲，票房統計也漸漸出爐，暫居第二名的「末日狂花錢」4天破3.4億人民幣，堪稱最大黑馬，和第一名「維和防暴隊」差距不大，有望逆襲。有網友指出，「末日狂花錢」完全複製了開心麻花之前「這個殺手不太冷靜」的奇蹟，而主演賈冰也成了下一個沈騰。

由賈冰、譚卓、小瀋陽主演的「末日狂花錢」製作成本僅3000萬，雖然是開心麻花出品的喜劇片，但幾乎沒有任何宣傳，沒想到電影上映以來憑藉出色的上座率一路逆襲，最終票房大概率可以衝破8億，將是以小博大的經典案例。

「末路狂花錢」講述賈冰飾演的賈有為在得知自己生命只剩餘10天後，擔心自己辛苦存下的百萬存款成過往雲煙，於是領著三個結拜兄弟一起狂花這些錢。但就在他快要花完存款時，醫院告訴他是誤診。

不少觀眾看完表示，「不像演的」、「簡直就是我們家的日常操作」，還有人說， 「『末路狂花錢』打著喜劇片的幌子，直接讓我哭死在電影院 」、「第一次看電影給我看哭了，前半段嘎嘎笑後半段哇哇哭」。

主演賈冰雖然知名度很高，但在院線大片一直是配角，這次可說是他的一次完美翻身仗。

在談到喜劇創作時，主角賈冰也表示，「每個時代有自己流行的東西，每個階段也有每個階段的搞笑方式，這是需要你與時俱進的，不努力、不研究勢必被淘汰」。