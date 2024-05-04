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最赤裸的約會秀 女參賽者坦承：節目上真的「性」奮

記者蘇詠智／即時報導
「赤裸吸引力」尺度超級大，參賽者都要全部脫光、正面全裸。圖／摘自IG
「赤裸吸引力」尺度超級大，參賽者都要全部脫光、正面全裸。圖／摘自IG

從英國起家的約會秀「赤裸吸引力」堪稱史上尺度最大的節目，每一集會找單身女性挑選心儀的男伴，或是單身漢找喜愛的女孩，但重點是所有來應徵的參賽者會先待在一個透明隔間裡，正面全裸、毫不遮掩，然後來選擇的主角會看著每一隔間的布幕慢慢拉高，從他們的身體部位來看自己喜不喜歡，一一淘汰，選擇的標準只看參選者的身體器官有沒有辦法讓他們滿意，而第一個被品頭論足的當然是正面「重點」部位。

由於參賽者所在的隔間布幕是由下往上拉起來，第一個被嚴重列入考慮的就是他們的生殖器官，然後是腹肌、胸膛、最後才是長相，自然讓這節目造成爭議，在每一個有製播該節目的國家，畫面尺度大都是三點全露，一目瞭然。無怪乎之前到英國拍「可憐的東西」的艾瑪史東，趁空檔看到這節目也大為驚訝，不敢相信有人這樣做約會秀，到最後坦承她簡直看上癮、著迷。

敢來上「赤裸吸引力」的人就有敢在大眾眼前脫光光的勇氣，沒有任何可以遮掩的空間，當段落到最後、來徵友的來賓在選定最後勝出者前，自己也要把衣服脫光，在所選的人面前跟他袒裎相對，所以不只被選擇的要有敢露的勇氣，來選人的也是一樣。而既然到最後會把彼此看光光，某些很自然的「生理反應」就難以避免了。

最近將在電影「小熊維尼2：噬血維尼」亮相的女星克莉絲烏娜，也曾經上過「赤裸吸引力」，表示在節目現場真的會被激出「衝動」，坦言：「如果你都去錄這個節目了，那就表示你很享受性愛，也覺得為性愛歡呼沒什麼，那就當然沒有可能不因為節目過程感到『性』奮！」她認為在節目中見到一堆男性裸露的生殖器官就很嗨了，一下子就有了「衝動」，還承認：「我喜歡『大鵰』，『小小鳥』真的不要過來，而他們真的找到很多『好棒』。」

克莉絲烏娜坦言自己在最赤裸的約會秀上真的會「性」奮。圖／摘自IG
克莉絲烏娜坦言自己在最赤裸的約會秀上真的會「性」奮。圖／摘自IG
「赤裸吸引力」在徵求參賽者時已經擺明就是需要裸體。圖／摘自IG
「赤裸吸引力」在徵求參賽者時已經擺明就是需要裸體。圖／摘自IG

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