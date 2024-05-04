黃子韜向徐藝洋求婚了？浪漫照瘋傳 經紀人：不便回應
中國男星黃子韜日前在網上被瘋傳跟緋聞女友徐藝洋求婚，精心布置的大型粉色浪漫場景照迅速在網路上被流傳。據悉，黃子韜是在與徐藝洋拍攝的一檔綜藝節目上求婚，而現場的大型動物擺設也被眼尖網友發現都是徐藝洋養的寵物，不過目前當事人都尚未對外回應。
幾日前有網友在小紅書、微博分享目擊黃子韜向徐藝洋求婚的場景，有位網友分享自己趁著假日到雲南旅遊，在麗江白沙古鎮遇到拍節目的黃子韜一行人，在場的還有那英、黃奕、姜潮、麥迪娜、徐藝洋等人，另外也有人拍到疑似求婚的現場，以及黃子韜身穿白西裝的樣子。
網友瘋傳黃子韜計畫在節目上向緋聞女友徐藝洋求婚，現場除了有許多粉色花朵布景之外，還有粉色城堡跟四隻粉色小動物，乍看之下像是徐藝洋養的小狗們。有網友稱自己家人是婚禮策畫公司人員，在現場幫忙進行布置。不過該說法很快被正牌工作人員打臉。
另外，陸媒也向黃子韜工作人員求證不過沒有得到回應，經紀人則表示：「這是藝人私人事情，我不方便回應，謝謝」。對此不少死忠粉絲都傷透了心，認為他不該用這種方式告知粉絲，也有人認為他年紀不小了談個戀愛並不犯法。但大多數人都認為就是節目效果，網友們捕風捉影罷了。
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