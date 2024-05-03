巨石強森被揭遲到慣犯 惹怒「死侍」萊恩 真相竟是這樣

巨石強森拍片時的表現是否專業，成為近日備受討論的焦點。（路透資料照片）

曾經在好萊塢片酬收入高居所有演員之冠的巨石強森 ，一直標榜自己「工作勤奮」，私下不僅是慣性遲到大王、害片子進度落後，導致成本急增，甚至還惹怒合作的其他大牌？近日美國有娛樂網站發表了這則震撼新聞，各方對巨石強森大為改觀，他的新作「Red One」影片公司趕快出面澄清，表示絕無此事。

巨石強森以往公眾形象一直不差，就連演出「玩命關頭」系列和身兼製片的馮迪索鬧不和，挺他的聲音也不少，然而歐美娛樂媒體報導，他的慣性遲到是可以嚴重到5、6小時，拍「Red One」甚至遲到過8小時，當天能拍攝的時數自然大縮水，還稱他以前演「毀滅大作戰」搞到有另一位演員每天紀錄他晚到多少小時，劇組後來連通告表上都不敢印他的報到時間，他為了省時乾脆不去片場的廁所，想小便就尿在高檔礦泉水瓶子裡，再請工作人員拿去倒掉。

除了遲到成性外，巨石強森還被控拍片時意興闌珊、心不在焉，一整天堅持最多拍4、5個小時，不管多晚到片場，導致拍攝進度落後，他也不在乎。他每天很堅持要健身3小時，對於拍戲遠不如健身投入。為了他這樣搞，「Red One」成本暴增至兩億5000萬美元，很容易回不了本。

他合作過的演員之中，「紅色追緝令」萊恩雷諾斯被曝因為他遲到5小時氣到跟他激烈爭吵，鬧得不歡而散，後來才又恢復通話。然而專門報導名流八卦的TMZ引述不具名內部人士的說法，稱兩人當初確實有為了巨石強森遲到而特別溝通，但溝通後已經沒事了，彼此心裡也沒有留下疙瘩，不只一起跑宣傳，還計畫要再合作該片的續集。「紅色追緝令」是在新冠肺炎疫情 期間攝製，那時人員們的防疫 規定很嚴，巨石強森不遵守就真的會拖累到片子進度，萊恩雷諾斯才必須要跟他談談，一切沒有報導裡描述的那麼火爆、戲劇化。