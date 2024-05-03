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張雨生、王傑「未曝光」青春照將展出 見證巨星高低潮

記者梅衍儂／即時報導
潘重威是演藝圈中知名的攝影大師，最近辦展覽展出許多歌手年輕時的珍貴照片。圖／台北流行音樂中心提供
潘重威是演藝圈中知名的攝影大師，最近辦展覽展出許多歌手年輕時的珍貴照片。圖／台北流行音樂中心提供

潘重威是演藝圈中知名的攝影大師，在華語金曲年代以拍攝唱片專輯封面及歌手肖像聞名；他正籌劃「你的青春也是我的青春」攝影展，將為80到90年代所拍攝眾多藝人的青春回春，包括張雨生、張惠妹、王傑、林志穎吳奇隆、藍心湄...等巨星，這些照片過去鮮少曝光，潘重威在疫情期間整理受潮損毀的傳統底片，一張一張救回來的，每張照片背後都藏著讓眾人有所不知的小故事，彌足珍貴。

取得藝人的肖像授權相當難，潘重威說：「一開始聯絡時真的滿忐忑的，因為不知道對方會給我什麼回應，第一個聯絡上就答應我的是苗秀麗苗姐和吳奇隆，我從拍小虎隊到拍吳奇隆的追風少年，我最喜歡拍歌手的轉型，那時的他們不一定是最暢銷賣座的，但卻是最有真實人性。」

過程中最讓他印象最深刻的是前年正因車禍養傷的林志穎，他先前詢問經紀人授權後便不敢多打擾，卻意外在某天無預警收到林志穎親自簽回的授權同意書，令他又驚又喜。而其中一組授權的照片，是潘重威拍下林志穎在陽台沙發上翹腳自在寫意的模樣，潘重威說：「那時他也是剛剛在賽車時出意外，手掌骨頭還打著鋼釘，但他總能在低潮中，勇敢地走過來，用恢復更好的模樣來鼓勵大家。」

他也特別感動王傑的力挺，潘重威說：「我認識王傑時他剛準備出道，還在開計程車養女兒，很辛苦，我拍過他好幾張專輯，在一旁跟著體會他經歷人生多次的高低潮，但他真的就是一個桀傲不馴的人，對人不會假裝，這也是直到現在他的歌迷這麼愛他的原因。」而提到這組王傑在溫哥華鬧區所拍攝的照片，潘重威分享：「那是個剛下過雨的陰天，攝影的光線條件並不好，那時我過馬路走在前頭，一回頭看見王傑跟在後面走，他起得早還沒睡飽，整個人都沒有梳化，流露出一股浪子的滄桑，我拿起相機就拍」。

底片修復對潘重威來說是個極大工程，他透露：「過程中看到有些底片經過2、30年都受潮起了化學變化，有些發霉的很嚴重，不得已只好將損壞的底片一一銷毀，心裡很不捨，畢竟這是這些歌手的青春，也是我自己的青春，後來決定自己買專業的底片清潔液自己清，要忍受藥劑刺鼻的臭味，還因為底片的黴菌傷了眼睛跑了好幾趟眼科，但因為有粉絲的期待和支持，一個不小心就一張一張地整理修復下去，到現在才確認有足夠辦展的品質，到現在才確認有足夠辦展的品質，一切都很值得，畢竟青春只有一次。」

林志穎 吳奇隆 疫情

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