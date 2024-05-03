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「窈窕奶爸」30年 童星3姊弟現在變這樣 手足情仍在

記者蘇詠智／即時報導
莉莎雅可布（左起）、羅賓威廉斯、瑪拉威爾森與馬修勞倫斯在「窈窕奶爸」有不少親子對手戲。圖／摘自IMDb
莉莎雅可布（左起）、羅賓威廉斯、瑪拉威爾森與馬修勞倫斯在「窈窕奶爸」有不少親子對手戲。圖／摘自IMDb

羅賓威廉斯的經典家庭喜劇「窈窕奶爸」，上映滿30周年，片中扮演他3個小孩的莉莎雅可布、馬修勞倫斯、瑪拉威爾森，近日又在該片的外景地舊金山重逢，雖然都已是中年大叔和阿姨，他們一見到面，當年扮演手足的默契就又回來了，宛如真正的家人一般。

「窈窕奶爸」在30年前的春節檔於全台幾個大城市的外片戲院上映，隨著口碑傳出愈映愈盛，締造亮眼的票房成績，該片也讓羅賓威廉斯第3度獲得金球獎喜劇類影帝，他飾演才剛離婚又失業的喜劇演員，突發奇想把自己打扮成老太太的樣子，回家應徵保母，竟然瞞過前妻，因此可以再次跟小孩們接近、照顧他們，卻引發一連串爆笑風波。該片不只羅賓的喜趣演出讓觀眾拍手叫絕，也充滿溫馨的親情，兼有社會現況的反映，是很有內容的喜劇片。

當年莉莎飾演大姊、馬修扮演2哥，瑪拉則是家裡最可愛的小么妹。「窈窕奶爸」大熱賣之後，莉莎接著又演出了「ID4星際終結者」、「天才佳人」等片，卻在20出頭決定息影，自此就沒再考慮重回幕前，現在不只結了婚，還出過書，並擔任瑜伽教練。

出身演藝家庭的馬修，哥哥喬伊與弟弟安德魯也都是演員，兄弟們曾經一起拍戲。他長大後曾經在「小姐好辣」扮演帥氣的校園運動健將，也是啦啦隊長的男友，是觀眾在「窈窕奶爸」之外對他比較有印象的演出。瑪拉威爾森則因為又演了「小魔女」、「34街的奇蹟」等片後，一度是全美最紅女童星，也因為當紅時期讓她覺得不怎麼愉快，後來也沒有很想繼續當演員，轉向寫書或是不露臉的聲音演出。

當年執導「窈窕奶爸」的正是後來拍攝「哈利波特」電影第1、2集的克里斯哥倫布，他透露本來片子大賣後，就有拍續集的可能，但當年演員們對拍續集沒有現在那麼稀鬆平常，不少人頗為排斥，因此一度計畫胎死腹中，直到多年後續集的劇本寫好，故事很不錯，他再去找羅賓威廉斯聊，羅賓這回的態度就有大轉變，只問了句：「老闆，我這次的老太太造型需要跟上一次一樣多嗎？」由於老太太的服裝很厚重，耗費羅賓很多體力，他希望劇本能把他以老太太面貌登場的段落再改少一些，正當克里斯哥倫布回頭忙著改劇本，沒多久就傳來羅賓威廉斯去世的消息，續集也就永遠停擺。

喬伊勞倫斯（左起）、瑪拉威爾森、莉莎雅可布、馬修勞倫斯與安德魯勞倫斯開心聚會。圖...
喬伊勞倫斯（左起）、瑪拉威爾森、莉莎雅可布、馬修勞倫斯與安德魯勞倫斯開心聚會。圖／摘自IG
瑪拉威爾森（左起）、馬修勞倫斯與莉莎雅可布近日又重聚，彼此還是很有宛如家人的默契...
瑪拉威爾森（左起）、馬修勞倫斯與莉莎雅可布近日又重聚，彼此還是很有宛如家人的默契。圖／摘自IG

哈利波特 金球獎 舊金山

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