「窈窕奶爸」30年 童星3姊弟現在變這樣 手足情仍在

莉莎雅可布（左起）、羅賓威廉斯、瑪拉威爾森與馬修勞倫斯在「窈窕奶爸」有不少親子對手戲。圖／摘自IMDb

羅賓威廉斯的經典家庭喜劇「窈窕奶爸」，上映滿30周年，片中扮演他3個小孩的莉莎雅可布、馬修勞倫斯、瑪拉威爾森，近日又在該片的外景地舊金山 重逢，雖然都已是中年大叔和阿姨，他們一見到面，當年扮演手足的默契就又回來了，宛如真正的家人一般。

「窈窕奶爸」在30年前的春節檔於全台幾個大城市的外片戲院上映，隨著口碑傳出愈映愈盛，締造亮眼的票房成績，該片也讓羅賓威廉斯第3度獲得金球獎 喜劇類影帝，他飾演才剛離婚又失業的喜劇演員，突發奇想把自己打扮成老太太的樣子，回家應徵保母，竟然瞞過前妻，因此可以再次跟小孩們接近、照顧他們，卻引發一連串爆笑風波。該片不只羅賓的喜趣演出讓觀眾拍手叫絕，也充滿溫馨的親情，兼有社會現況的反映，是很有內容的喜劇片。

當年莉莎飾演大姊、馬修扮演2哥，瑪拉則是家裡最可愛的小么妹。「窈窕奶爸」大熱賣之後，莉莎接著又演出了「ID4星際終結者」、「天才佳人」等片，卻在20出頭決定息影，自此就沒再考慮重回幕前，現在不只結了婚，還出過書，並擔任瑜伽教練。

出身演藝家庭的馬修，哥哥喬伊與弟弟安德魯也都是演員，兄弟們曾經一起拍戲。他長大後曾經在「小姐好辣」扮演帥氣的校園運動健將，也是啦啦隊長的男友，是觀眾在「窈窕奶爸」之外對他比較有印象的演出。瑪拉威爾森則因為又演了「小魔女」、「34街的奇蹟」等片後，一度是全美最紅女童星，也因為當紅時期讓她覺得不怎麼愉快，後來也沒有很想繼續當演員，轉向寫書或是不露臉的聲音演出。