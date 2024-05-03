張藝謀獲義大利影展終身成就獎 「金主」邱復生頒獎

邱復生（右）將「金桑樹終身成就獎」頒給張藝謀。圖／義大利烏甸尼遠東國際影展提供

第26屆義大利 烏甸尼遠東國際影展（Udine Far East Film Festival），將今年第2座「金桑樹終身成就獎」（Golden Mulberry Award for Lifetime Achievement）頒發給曾執導「大紅燈籠高高掛」等經典華語片的張藝謀，並特別請來前天甫獲同一獎項的台灣製片家邱復生頒發該獎項，「大」片正好就是他們過去的合作結晶。影展主辦單位定張藝謀作品不僅拍出獨有的亞洲電影風格特色，更是廣獲全球影迷共鳴的經典。

影展創辦人莎賓娜巴拉切蒂致詞時指出，1991年9月，她那時還是懷著電影夢的電影學院學生，在威尼斯影展看到張藝謀的「大紅燈籠高高掛」，自此深深愛上亞洲電影，並於8年後創辦了烏甸尼遠東國際影展，如今已舉辦到第26屆。「如果沒有當年台灣製片邱復生投資張藝謀拍攝『大紅燈籠高高掛』，應該就沒有今天的烏甸尼遠東國際影展。」因此特別請來邱復生頒發終身成就獎給張藝謀。莎賓娜透露，其實她從5年前就醞釀頒發終身成就獎給邱復生與張藝謀，但期間卻遇到全球疫情 等因素造成延遲。「如今終於能順利頒獎，並與兩位華語影壇重量級前輩同台，可謂美夢成真！」她激動地說道。

張藝謀領獎後表示：「謝謝你們喜歡我的電影，這個獎叫『終身成就獎』，但我認為它不是結束，反而是個開始，我希望從今開始，能再拍更多好看的電影給大家！」張藝謀在受訪時也特別感謝當年邱復生對他的支持，讓他在拍片資金與技術都匱乏的年代得到很大的幫助，感激說道：「邱先生的眼光與魄力，就像星星之火，在那時燃起了整個華語電影的輝煌歲月！」