踩「子瑜道歉」舊傷？志效影片挑動兩岸神經 粉絲集資抗議

TWICE隊長志效(左)的新宣傳片與周子瑜(右)8年前的道歉影片神似。(擷自YouTube)

南韓 女團TWICE隊長志效29日在網上釋出一支影片，宣傳她將成為網路綜藝節目班底；然而，此支影片的開頭卻掀起中台粉絲怒火，因為許多粉絲表示志效的穿著、妝髮造型以及台詞，在在令人聯想起2016年「周子瑜因國旗道歉」事件。

TWICE的台灣成員周子瑜，2015年因在南韓綜藝節目中手持中華民國 國旗，遭統派藝人黃安舉報為「台獨」，此事延燒造成大批中國網友及輿論抵制周子瑜及TWICE；當時未成年的周子瑜拍攝影片道歉，全程照稿念，說出「中國只有一個，海峽兩岸是一體的，我為自己是一個中國人而感到驕傲」，最後宣布終止在中國的所有活動，被形容彷彿是遭ISIS劫持的人質。

志效影片的原縮圖寫著「我要舉報」，且被網友比對出至少有六處與周子瑜道歉影片雷同。

在引發爭議的十幾個小時後，該影片縮圖以及受批評的片段被刪除，節目組在置頂留言表示「已迅速進行了修正，對於思慮不周之處感到抱歉」，但志效本人與所屬經紀公司JYP娛樂尚未對此事作出聲明。

許多台灣網友認為這是在周子瑜及粉絲傷口上灑鹽，「別的團體可以玩這個梗，但TWICE真的不行」，何況TWICE以「團魂」(意指團隊感情好)著稱，志效前陣子也受子瑜招待到台灣一遊，粉絲砲轟「原來團魂都是演的」、「爛公司、爛企畫，隊長做這種事更令人不敢相信」。

而中國的粉絲也不領情，昨日相關話題一舉衝上微博熱搜，造成中國及台灣粉絲論壇都「炎上」的情況，台灣PTT韓星版更將版標改為台灣總統蔡英文 的名言「沒有人該為自己的認同道歉」。

有網友說，在中國粉絲眼中周子瑜是已經悔改的小孩，在台灣粉絲眼中周子瑜代表著被國際打壓的傷痛，無論是哪一方的粉絲，都不願意挑起這段往事，所以志效的影片才造成兩岸粉絲大爆炸。

目前傳出中國粉絲已集資，準備雇用宣傳卡車到JYP大樓前抗議，台灣粉絲也正在討論集資卡車廣告事宜。

不過，有些南韓網友表示這只是網路流行搞笑法，不認為志效有惡意，也有網友表示台灣人反應過度，不認為這是在模仿或霸凌周子瑜。