這個紀錄太誇張 泰勒絲2度霸榜再創里程碑

泰勒斯新專輯「折磨詩人俱樂部」再創佳績。圖／環球音樂提供

天后泰勒絲 （Taylor Swift）日前剛發行的新專輯「折磨詩人俱樂部」30日再創紀錄，在甫揭曉的美國告示牌單曲榜中，一舉包下前14名席位，其實在2022年時她就曾以專輯「午夜」（Midnights）寫下攻占前10名的歷史紀錄，這次她打破自己的紀錄，成為首位一次包下前14名的歌手，也是史上首位二度狂霸前10名的歌手。

本周告示牌熱門單曲榜上除了前14名都是泰勒絲以外，在Top 100名中泰勒絲就占了32個席次，除了專輯中的31 首歌曲全數上榜外，還有因為「The Eras Tour」巡演再度翻紅的2019年作品「Cruel Summer」，成為史上單周上榜歌曲數最多的歌手。在告示牌專輯榜部分，「折磨詩人俱樂部」也以首周261萬張銷量毫無懸念空降冠軍，為天后拿下生涯第14座專輯榜冠軍，成為女歌手之最。泰勒絲在社群上激動發文寫道：「我完全被大家對這張專輯所展現的愛給震懾住了，260萬你是認真的嗎？謝謝你們收聽並擁抱『折磨詩人俱樂部』進入到你的生活中。」