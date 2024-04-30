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繼林青霞後 邱復生獲義大利影展終身成就獎

記者蘇詠智／即時報導
烏甸尼遠東國際影展將代表該最高榮譽的「金桑樹終身成就獎」頒給邱復生。圖／烏甸尼遠東國際影展提供
烏甸尼遠東國際影展將代表該最高榮譽的「金桑樹終身成就獎」頒給邱復生。圖／烏甸尼遠東國際影展提供

台灣資深製片人邱復生昨晚於第26屆義大利烏甸尼遠東國際影展（Udine Far East Film Festival），獲頒象徵最高榮譽的「金桑樹終身成就獎」（Golden Mulberry Award for Lifetime Achievement），肯定他對兩岸三地華語電影的貢獻，成為繼2018年林青霞後又一獲此殊榮的台灣影人，過去此獎得主還包括北野武、久石讓等亞洲傑出電影工作者。

邱復生在致詞時，以他當年投資拍攝的張藝謀執導名作「活著」片尾，女主角鞏俐的經典台詞：「你可要好好活著，別忘了你還欠我們家一條命...」希望人類再大的仇恨都能放下諒解，以消弭戰爭。「就像片中的鞏俐、年輕時遭喪子之痛，但晚年看到當年撞死她兒子的仇人也慘遭政治清算時，不但選擇了諒解，還反過來向對方打氣。」

邱復生昔日投資拍攝侯孝賢「悲情城市」、「戲夢人生」與張藝謀「大紅燈籠高高掛」、「活著」等片，將他們推上國際一級影展的舞台，杜琪峯的「鎗火」也是他為出品人，讓杜琪峯首度獲得金馬獎最佳導演。國家電影與視聽文化中心董事長褚明仁特地在今年烏甸尼遠東國際影展的場刊上撰文，以「眼光獨到精準的製片家」為題，向邱復生提升兩岸三地電影的製作品質與創意內容致敬。

影展特地邀來1989年將「悲情城市」推薦入選威尼斯影展競賽的選片人馬可穆勒（Marco Muller)擔任頒獎人，「悲」片一舉勇奪最佳影片金獅獎，開創台灣電影在國際影展大放異彩的輝煌10年。馬可穆勒強調：「邱復生總是大膽選擇與偉大的電影創作者合作，支持他們自由創作，並勇敢𠄘擔各種風險，包括投資與政治的風險。阻止任何對電影進行政治審查的企圖，並與導演充分對話，確保每部影片在藝術上獲得成功，並在國際上獲得讚譽。」

今年台灣電影也在烏甸尼影展大放異彩，共有「青春18×2 通往有你的旅程」、「老狐狸」、「小曉」、「愛情城事」入圍競賽。由國家影視聽中心自主數位修復的經典國片「養鴨人家」、「原鄉人」、「殺夫」也入選經典修復單元，並由董事長褚明仁出席每部映前座談，並與國際影人、影迷交流。另外，台港合製的紀錄片「大亨邱復生」也入選紀錄精華單元，他將出席映前座談。

台灣資深製片人邱復生獲第26屆義大利烏甸尼遠東國際影展「金桑樹終身成就獎」。圖／...
台灣資深製片人邱復生獲第26屆義大利烏甸尼遠東國際影展「金桑樹終身成就獎」。圖／烏甸尼遠東國際影展提供
馬克穆勒（左起）、邱復生、褚明仁在頒獎典禮上重聚。圖／烏甸尼遠東國際影展提供
馬克穆勒（左起）、邱復生、褚明仁在頒獎典禮上重聚。圖／烏甸尼遠東國際影展提供
帶著監製作品「愛情城事」參展的曾寶儀（右）也前來祝賀邱復生（左）獲奬。圖／烏甸尼...
帶著監製作品「愛情城事」參展的曾寶儀（右）也前來祝賀邱復生（左）獲奬。圖／烏甸尼遠東國際影展提供

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