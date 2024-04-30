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布蘭妮又慘了？有錢亂花 6000萬美元3年不到快噴光光？

記者蘇詠智／即時報導
布蘭妮被爆料不到3年内已把6000萬美元都花到快光。（路透資料照片）
布蘭妮被爆料不到3年内已把6000萬美元都花到快光。（路透資料照片）

布蘭妮的人生似乎永遠少不了戲劇化發展，她才剛在法庭上和父親傑米取得協議，此後可以徹底掌管自己的生活，馬上被專門報導八卦腥聞的TMZ爆料，稱她的6000萬美元財產在不到3年內被她花到快要所剩無幾，她恐將面臨破產，擺明了當初各方心疼她過了10多年沒自由的生活，拚命聲援她解除被父親監管，反而是害了她。

昔日觀眾眼中甜美可人的「小甜甜」布蘭妮，後來竟成了常在公眾眼前失控的惡女，才會被法庭判定由父親監管她的人生。多年來她一直想證明自己可以管理自己，經過數次失敗，才在2021年11月如願以償。

只是布蘭妮重獲自由後，人生也沒變得一帆風順，她還是和家人公然不和，還是有失敗的婚姻，還是行為常讓人咋舌，連兩個兒子都不想跟她走太近，外界也有人覺得她恐怕無法自主，需要再次接受監管，但透過法律手段，她已經徹底自由，往後不會再需要因此上法庭，父親傑米已經無法再對她有任何控制權。

根據「紐約郵報」八卦版，布蘭妮其實還不至於到破產，她許久沒出專輯，也沒有巡迴演出的收入，近年來除了偶爾出單曲，就只有去年上市的回憶錄「真我布蘭妮」，好在這本書光簽約金就1500萬美元還能有25%的分紅，目前銷量已有200萬冊，會為她帶進一大筆財富。

她身旁的消息人士表示她可能太多年沒有自己管理財務，對於金錢的概念沒有大多數人精明，才會想怎麼花就怎麼花，搞到錢都快花光。有人建議她：「雖然是不至於到破產，可是在花費上還是可以再精明一點，尤其高額的私人飛機租用，能免則免。」

布蘭妮（右）曾經被父親傑米監管人生超過10年。圖／摘自IG
布蘭妮（右）曾經被父親傑米監管人生超過10年。圖／摘自IG

破產

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