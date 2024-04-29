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劉濤和秦海璐真閨密…無趣的青蛙叫聲都能有趣聊

娛樂新聞組／即時報導
劉濤（右）和秦海璐（左）是十多年的好閨密。（取材自微博）
劉濤（右）和秦海璐（左）是十多年的好閨密。（取材自微博）

大陸女星劉濤和秦海璐是十多年的好友，兩人都是低調、演技好的演員；日前網綜一段兩人在房間的聊天，直接笑噴網友，「簡直百分百復刻我和閨密聊天」、「從一個世界上除了我倆不會再有任何人在乎的點開始爭論」，這段「無趣的內容有趣地聊」也衝上熱搜。

話題從秦海璐看到一隻蟾蜍開始，劉濤：「蟾蜍（叫聲）是呱呱嘛。」、「呱呱是青蛙」、「蟾蜍也呱呱」、「誰跟你說啊」…然後各自找佐證，海璐姐被迫聽了十種蛙叫聲，爭著爭著可能也忘了一開始在爭啥，最後笑成一團。

綜合媒體報導，她們的友誼從2007年因戲結緣起，到現在已經17年了，兩人這些年來從未缺席過對方的生日，秦海璐甚至送過劉濤應援車；劉濤與王珂結婚時不被眾人看好，秦海璐是唯一的伴娘，用現在網友的話來說，「這是一場雙向奔赴的愛」。 

2008年全球金融風暴爆發，王珂一夜之間不僅賠光200億元身家，還欠下4億巨債，劉濤復出後短短幾年就幫王珂還清債務，背後離不開秦海璐的幫助。也正因如此，劉濤才會用「這輩子不能辜負的人」來評價秦海璐。

私下裡的秦海璐和劉濤的互動，和大部分閨密的互動一樣；他們互相知道對方的鞋碼，沒有社交距離，想親就親，即使都有了愛人，依然願意和對方手牽手來一場說走就走的旅行。

真閨密在一起，說話的語氣、調調，完全不同；秦海璐跟別人在一起很大姐，這次又是導遊，掌控全局，回到房間和劉濤單獨相處，說話聲音變得很柔很嗲，像個小女孩。

秦海璐怕劉濤沒空買泳衣，給她多帶了一件，劉濤買小包包，給秦海璐也買了一個，真正的好朋友，有啥好東西都想著對方。

兩人這段可愛對話上了微博熱搜，網友留言：有些好朋友就是，每當和你在一起，我們的世界都會變得簡單可愛」。

劉濤 社交距離 微博

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