不是沒公開？黃子韜爆求婚徐藝洋 直衝熱搜

黃子韜傳出向緋聞女友求婚。（取材自微博）

大陸流量明星黃子韜與旗下藝人徐藝洋緋聞 傳了2年，兩人一起錄製內地綜藝節目「萌探」，親暱行為愈來愈公開，早前還流出黃子韜休息空檔抱著徐藝洋打瞌睡的親密照；近日網上瘋傳「黃子韜向女友徐藝洋求婚」，消息立刻空降微博 熱搜第一名。

綜合媒體報導，當事人尚未公開回應此事，不過粉絲們都相當著急，紛紛速請黃子韜官宣。

黃子韜從2022年就被爆與徐藝洋交往，他雖然對外一直堅決否認交往，但仍多次被拍到親密出遊。他近日和徐藝洋一起錄節目，兩人不避嫌同坐一輛車，及後逛夜市時肢體互動愈見明顯，黃子韜當眾摸臉，徐藝洋甚至將自己吃過的麵包，遞向黃子韜口裡「餵食」。

兩人連日來的互動備受網友討論，29日就有小紅書 網友爆料黃子韜已求婚，也有化妝師曝光黃子韜身穿白西裝的照片，驚呼：「黃子韜今天晚上要求婚啦？真的假的？」但除了徐藝洋，現場還有那英、黃奕、麥迪娜等藝人，疑似在錄製綜藝節目。