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梅根真的不回英國 不願面對滿滿惡意 寧可放生哈利

記者蘇詠智／即時報導
英國給梅根留下很不好的印象，她不願意再回去。（路透資料照片）
英國給梅根留下很不好的印象，她不願意再回去。（路透資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根自從主動卸下皇室重要成員身分、回到梅根的老家美國重建新生活後，在英國的人氣就一落千丈，隨著他們後來在訪問中揭露皇室生活的負面真相，就更讓英國民眾感到憤怒，兩人都在最不受歡迎的皇室成員之列。哈利已經敲定5月要返英出席他所催生的「不屈不撓運動會」10周年活動，各方好奇梅根怎麼打算，近日根據主辦單位的宣告，顯然梅根真的會待在美國，只放哈利一個人回去英國出席。

提到英國，梅根就有滿肚子的不開心，她以為自己過得很委屈、可以得到外界的支持，幫她批判一下皇室，得到皇室誠心道歉，卻沒料到英國民眾對皇室遵從有加，絕對不考慮是皇室的錯，反而看她一直爆料覺得很討厭，她近年曾經返英，結果一出現就引來噓聲，這種羞辱她完全不想再來一次。早先就有皇室專家預言梅根不會再回英國了，除非是皇室又有什麼重要成員去世之類的大事，果然料中梅根的下一步，她會等哈利去完英國再跟他一起造訪奈及利亞、出席「不屈不撓運動會」的相關行程。

梅根擺明只不願意回到英國、在其他地方跟「不屈不撓運動會」有關的活動她都願意現身，英國媒體稱梅根決定放生哈利自己一個回英國，也算是正中英王查爾斯的下懷，他不排除趁兒子哈利返英時見上一面，對於哈利他還願意給機會、看看能不能和解，但對梅根就沒有這麼熱烈了。

哈利（右）很快又要回英國出席活動，梅根照舊不隨行。（路透資料照片）
哈利（右）很快又要回英國出席活動，梅根照舊不隨行。（路透資料照片）

梅根 哈利

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