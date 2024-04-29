梅根真的不回英國 不願面對滿滿惡意 寧可放生哈利

英國給梅根留下很不好的印象，她不願意再回去。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 自從主動卸下皇室重要成員身分、回到梅根的老家美國重建新生活後，在英國的人氣就一落千丈，隨著他們後來在訪問中揭露皇室生活的負面真相，就更讓英國民眾感到憤怒，兩人都在最不受歡迎的皇室成員之列。哈利已經敲定5月要返英出席他所催生的「不屈不撓運動會」10周年活動，各方好奇梅根怎麼打算，近日根據主辦單位的宣告，顯然梅根真的會待在美國，只放哈利一個人回去英國出席。

提到英國，梅根就有滿肚子的不開心，她以為自己過得很委屈、可以得到外界的支持，幫她批判一下皇室，得到皇室誠心道歉，卻沒料到英國民眾對皇室遵從有加，絕對不考慮是皇室的錯，反而看她一直爆料覺得很討厭，她近年曾經返英，結果一出現就引來噓聲，這種羞辱她完全不想再來一次。早先就有皇室專家預言梅根不會再回英國了，除非是皇室又有什麼重要成員去世之類的大事，果然料中梅根的下一步，她會等哈利去完英國再跟他一起造訪奈及利亞、出席「不屈不撓運動會」的相關行程。