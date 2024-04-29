泰勒絲新歌諷刺舊愛 前男友卻已經開心約會 懶得理

泰勒絲很開心新專輯大賣，也更有精神投入接下來的巡演。（路透資料照片）

樂壇天之驕女泰勒絲 的新專輯「折磨詩人俱樂部」一推出就開出銷售大紅盤，她開心的表示受到振奮、有更多精力投入「時代」巡迴演唱會接下來的行程，而她在專輯裡的新歌暗諷前男友喬歐文太憂鬱、沒勇氣求婚，雖然讓喬歐文有些困擾，卻沒有被破壞心情，英國「每日郵報」稱喬歐文早就已經擺脫這段失敗戀情的陰影，開心跟別人約會，沒有放棄追尋新的對象。

英國英俊小生喬歐文，是在主演李安執導的「比利 ·林恩的中場戰事」後聲譽鵲起，之後雖然沒有成為家喻戶曉的大牌，至少片約沒有斷過，實力算是受到肯定。「每日郵報」稱他就是喜歡演戲，可是沒辦法承受成名後被過度關注，也難怪向來高調談情的泰勒絲在跟他交往的那6年間低調再低調，完全打破過去的模式。