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雷／金秀賢有夠狂 「淚之女王」大結局瘋出超高收視率

記者李姿瑩／即時報導
「淚之女王」28日播出大結局，劇情突然高速快轉突飛猛進。圖／翻攝自tvN
「淚之女王」28日播出大結局，劇情突然高速快轉突飛猛進。圖／翻攝自tvN

金秀賢和金智媛主演的「淚之女王」28日播出完結篇，集結了絕症、失憶、車禍三大狗血梗的劇情早就被觀眾罵爆。沒想到更狂的在後面，為了給觀眾一個圓滿大結局，劇情發展速度超越極限，最終讓金智媛和金秀賢幸福生子後直接壽終正寢。

原本金秀賢被車撞傷，但為了營救遭綁架的金智媛，他不顧一切逃出醫院，半死不活地踏上尋妻之路。他故意製造反派母子之間的矛盾，離間敵人感情，金智媛透過當中對話，得知當年和哥哥落海遇害的真相。她在逃跑時被反派持槍威脅，金秀賢及時英雄救美，為愛妻擋下一槍。

觀眾看到金秀賢又車禍又中槍已經快發瘋，直呼他乾脆變身都敏俊或韓國隊長逃離編劇魔爪。在反派被繩之以法後，原本因手術失憶的金智媛，在照料金秀賢的過程中，找回熟悉的感情。劇情全面急轉改走浪漫路線。最終金智媛恢復記憶，並接受金秀賢重新求婚。

劇情最後為了彌補金智媛的缺憾，讓他們順利擁有可愛的寶寶，夫妻倆最後白頭到老，運用墓碑鏡頭帶到金智媛在84歲時壽終正寢，並在天堂等著摯愛，等著晚到一步的金秀賢重新與她團聚。

觀眾邊看邊罵，全劇收視率最高紀錄竟衝破44%，有可能寫下韓劇史上新篇章，相信等明天正式數據出爐後，tvN電視台絕對會滿意。

金秀賢被車撞但還是能離開醫院去救人。圖／翻攝自tvN
金秀賢被車撞但還是能離開醫院去救人。圖／翻攝自tvN
金秀賢中槍後從昏迷中醒來。圖／翻攝自tvN
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