裘莉傳因布萊德彼特 對男人怕怕 打算從加州搬到紐約
一朝被蛇咬，十年怕草繩。安琪莉娜裘莉在布萊德彼特還是有夫之婦時，就用盡各種手段要跟他在一起，結果十多年後卻是超不愉快的鬧離婚，而且一拖快8年仍無法順利分道揚鑣，近期還要為了法國酒莊股權買賣鬥得超不愉快，讓彼此的人生遲遲無法進入下一階段，無怪乎她雖然還有心再尋找下一段感情，態度卻超級謹慎，近日她在紐約推出了擔任製作的歌舞劇「小教父」，和劇場界人士工作了好幾個月，沒有一個看上眼的新對象，她的警戒心難以放鬆。
布裘鬧到現在這樣難分難解，外界大都覺得裘莉放不下對布萊德彼特的怨恨、一定要討個公道，才會僵持到現在，而她這樣其實也讓自己受到損傷，根據歐美八卦刊物報導，她對於小孩監護權與探視權的判定沒辦法放心，恐怕一定得等到一切都塵埃落定，才有辦法真的再去談感情，這就是她需要承擔的結果。
她也已經徹底對加州感到厭煩、疲憊，打定主意要搬到紐約去、重建新生活，其實近年來她待在紐約的時間愈來愈長，比在加州還久。
巧的是當初布裘熱戀，也正逢另一位和布萊德彼特傳有心結的大牌湯姆克魯斯陷入與凱蒂荷姆絲的戀情，結果彼此都先有後婚，都是生女兒，都是離異收場，而凱蒂早裘莉好幾年就跟女兒蘇蕊在紐約定居，倘若裘莉真要搬到紐約，凱蒂可是她的「前輩」。
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