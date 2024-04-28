裘莉傳因布萊德彼特 對男人怕怕 打算從加州搬到紐約

安琪莉娜裘莉對於下一位伴侶的選擇更加挑剔，對男性難放鬆戒心。（路透資料照片）

一朝被蛇咬，十年怕草繩。安琪莉娜裘莉 在布萊德彼特 還是有夫之婦時，就用盡各種手段要跟他在一起，結果十多年後卻是超不愉快的鬧離婚，而且一拖快8年仍無法順利分道揚鑣，近期還要為了法國酒莊股權買賣鬥得超不愉快，讓彼此的人生遲遲無法進入下一階段，無怪乎她雖然還有心再尋找下一段感情，態度卻超級謹慎，近日她在紐約推出了擔任製作的歌舞劇「小教父」，和劇場界人士工作了好幾個月，沒有一個看上眼的新對象，她的警戒心難以放鬆。

布裘鬧到現在這樣難分難解，外界大都覺得裘莉放不下對布萊德彼特的怨恨、一定要討個公道，才會僵持到現在，而她這樣其實也讓自己受到損傷，根據歐美八卦刊物報導，她對於小孩監護權與探視權的判定沒辦法放心，恐怕一定得等到一切都塵埃落定，才有辦法真的再去談感情，這就是她需要承擔的結果。

她也已經徹底對加州 感到厭煩、疲憊，打定主意要搬到紐約去、重建新生活，其實近年來她待在紐約的時間愈來愈長，比在加州還久。