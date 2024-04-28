金秀賢親上火線也沒用 觀眾罵爆「淚之女王」淪本土劇

金秀賢感謝觀眾支持。圖／摘自IG

金秀賢、金智媛主演的韓劇 「淚之女王」28日上演精彩大結局，所有演員們紛紛卯足全力最後衝刺宣傳，金秀賢也親自預告「請期待賢祐（男主角）為了海仁（女主角）可以做到什麼程度，一直看到最後吧」。但觀眾不滿的情緒早已爆發，各種謾罵和謠言充斥在網路上。

因為編劇在劇情尾聲上演失憶、車禍等狗血梗，加上女主角身患絕症的設定，一口氣集滿八點檔本土劇必備元素，看得觀眾火冒三丈，痛罵編劇可以就此封筆收山，辭職謝罪以示負責。

原本口碑爆棚的「淚之女王」，靠金秀賢和金智媛的精湛演技，創造tvN開台史上第二高戲劇收視率。現在觀眾質疑劇情品質前後落差太大，網路因此傳出陰謀論，質疑「淚之女王」可能是14年前完成的老劇本。

但事實上這部作品確實是編劇近年才寫的，14年前編劇註冊的是另一部「逆轉女王」，被網友以訛傳訛誤會為是更名後的「淚之女王」。